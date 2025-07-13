Макрон назвал число стран — участниц "коалиции желающих"
Макрон: число стран — участниц коалиции желающих для помощи Украине достигло 30
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости. Число стран — участниц так называемой "коалиции желающих" для помощи Украине достигло 30, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Эта "коалиция желающих", созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже", - сказал Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, 14 июля. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.
По итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта Макрон заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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