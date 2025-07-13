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Ани Лорак уведомила налоговую о получении российского гражданства
Ани Лорак уведомила налоговую о получении российского гражданства - РИА Новости, 13.07.2025
Ани Лорак уведомила налоговую о получении российского гражданства
Певица Ани Лорак уведомила налоговую службу о получении российского гражданства, говорится в юридических документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:25:00+03:00
2025-07-13T07:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Певица Ани Лорак уведомила налоговую службу о получении российского гражданства, говорится в юридических документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее источник в окружении певицы сообщил РИА Новости, что Лорак (настоящее - певицы Каролина Куек) получила российское гражданство, паспорт ей был выдан 9 июня. Соответствующее заявление в налоговую было подано 30 июня, свидетельствуют документы, а официальные изменения внесли 6 июля. Ани Лорак родилась в Черновицкой области и в 2008 году стала народной артисткой Украины. После 2014-го на родине не выступала и постоянно жила в России, где завоевала немало творческих наград, включая "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".
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черновицкая область, украина, россия, ани лорак
Шоубиз, Черновицкая область, Украина, Россия, Ани Лорак
Ани Лорак уведомила налоговую о получении российского гражданства
Певица Ани Лорак уведомила налоговую службу о получении российского гражданства