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Энергетики устраняют последствия непогоды в ЛНР
Энергетики устраняют последствия непогоды в ЛНР - РИА Новости, 13.07.2025
Энергетики устраняют последствия непогоды в ЛНР
Последствия непогоды устраняют в ЛНР, где из-за сильно ветра и грозы ряд городов и поселков остались без электричества, сообщает в воскресенье региональное... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T23:08:00+03:00
2025-07-13T23:08:00+03:00
2025-07-13T23:08:00+03:00
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ЛУГАНСК, 13 июл – РИА Новости. Последствия непогоды устраняют в ЛНР, где из-за сильно ветра и грозы ряд городов и поселков остались без электричества, сообщает в воскресенье региональное минтопэнерго. "Неблагоприятные погодные условия стали причиной отключений электроэнергии в ряде городов и поселков республики. Бригады энергетиков незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Учитывая ухудшение погодных условий, возможны новые и повторные сбои в электроснабжении", - говорится в сообщении. Как уточняет минтопэнерго ЛНР, энергетики находятся в полной готовности, ход восстановительных работ - на контроле министерства.
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луганская народная республика, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
Энергетики устраняют последствия непогоды в ЛНР
Минтопэнерго ЛНР: в республике устраняют последствия сильного ветра и грозы