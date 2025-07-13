https://ria.ru/20250713/lgov-2028903948.html

В Льгове восстановили электроснабжение после урагана

В Льгове восстановили электроснабжение после урагана - РИА Новости, 13.07.2025

В Льгове восстановили электроснабжение после урагана

Электроснабжение, нарушенное в результате непогоды в курском Льгове, восстановлено, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T21:19:00+03:00

2025-07-13T21:19:00+03:00

2025-07-13T21:19:00+03:00

происшествия

льгов

курская область

льговский район

александр хинштейн

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное в результате непогоды в курском Льгове, восстановлено, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее он сообщал о ликвидации последствий ураганов, оставивших без света девять тысяч человек в Курской области, сложнее всего ситуация была в Льговском районе, где часть домов оставалась без света более суток. "Нарушенное в результате непогоды электроснабжение во Льгове восстановлено. Напомню, что под отключение попали почти две тысячи жителей. Сейчас все неполадки устранены!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в городе остается дежурить бригада электриков - на случай, если вдруг будут перебои со светом.

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021639177.html

льгов

курская область

льговский район

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происшествия, льгов, курская область, льговский район, александр хинштейн