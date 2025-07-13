МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном
МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном в КНДР
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На сайте российского ведомства раскрыли подробности переговоров.
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"Состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам".
- Лавров поблагодарил Пхеньян за участие северокорейских военных в освобождении Курской области. Также он отметил последовательность КНДР в поддержке СВО.
- Стороны обсудили ситуацию в Северо-Восточной Азии и сошлись во мнении, что напряженность на Корейском полуострове растет из-за наращивания там военной активности США и их союзников, маневров с привлечением ядерного компонента.
- Москва и Пхеньян настаивают на решении комплекса проблем на Корейском полуострове политико-дипломатическим путем.
- При обсуждении двусторонней повестки Лавров и Ким Чен Ын уделили особое внимание сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
- Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере.
В Вонсане Лавров также встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Провожал его почетный караул. В воскресенье Лавров прибыл с визитом в Китай, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС.
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