https://ria.ru/20250713/lavrov-2028842980.html

МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном

МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 13.07.2025

МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном

Глава МИД Сергей Лавров во время визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На сайте российского ведомства раскрыли подробности переговоров. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:26:00+03:00

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пхеньян

корейский полуостров

сша

сергей лавров

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На сайте российского ведомства раскрыли подробности переговоров."Состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам".

https://ria.ru/20250713/rossiya-2028826997.html

https://ria.ru/20250712/putin-2028747196.html

пхеньян

корейский полуостров

сша

кндр (северная корея)

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Встреча Лаврова с Ким Чен Ыном Встреча Лаврова с Ким Чен Ыном 2025-07-13T09:26 true PT5M06S

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пхеньян, корейский полуостров, сша, сергей лавров, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире