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МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 13.07.2025
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09:26 13.07.2025 (обновлено: 09:55 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/lavrov-2028842980.html
МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном
МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 13.07.2025
МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном
Глава МИД Сергей Лавров во время визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На сайте российского ведомства раскрыли подробности переговоров. РИА Новости, 13.07.2025
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пхеньян
корейский полуостров
сша
сергей лавров
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На сайте российского ведомства раскрыли подробности переговоров.&quot;Состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам&quot;.
https://ria.ru/20250713/rossiya-2028826997.html
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Встреча Лаврова с Ким Чен Ыном
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пхеньян, корейский полуостров, сша, сергей лавров, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире
Пхеньян, Корейский полуостров, США, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), В мире
МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном

МИД раскрыл подробности переговоров Лаврова с Ким Чен Ыном в КНДР

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На сайте российского ведомства раскрыли подробности переговоров.
«

"Состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам".

Здание МИД России
МИД России
  • Лавров поблагодарил Пхеньян за участие северокорейских военных в освобождении Курской области. Также он отметил последовательность КНДР в поддержке СВО.
Ким Чен Ын и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине
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  • Стороны обсудили ситуацию в Северо-Восточной Азии и сошлись во мнении, что напряженность на Корейском полуострове растет из-за наращивания там военной активности США и их союзников, маневров с привлечением ядерного компонента.
  • Москва и Пхеньян настаивают на решении комплекса проблем на Корейском полуострове политико-дипломатическим путем.
  • При обсуждении двусторонней повестки Лавров и Ким Чен Ын уделили особое внимание сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
  • Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере.

В Вонсане Лавров также встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Провожал его почетный караул. В воскресенье Лавров прибыл с визитом в Китай, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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ПхеньянКорейский полуостровСШАСергей ЛавровКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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