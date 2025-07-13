https://ria.ru/20250713/lavrov-2028836621.html

Лавров прибыл с визитом в Китай

Лавров прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 13.07.2025

Лавров прибыл с визитом в Китай

Глава МИД Сергей Лавров приехал в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T07:58:00+03:00

2025-07-13T07:58:00+03:00

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китай

россия

кндр (северная корея)

сергей лавров

ким чен ын

цой сон хи

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вонсан

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ПЕКИН, 13 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров приехал в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Он прибыл с визитом в Поднебесную из КНДР. В Вонсане Лавров провел встречи с лидером страны Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи. Провожал министра почетный караул.На этой неделе Лавров также посетил Малайзию, где встретился с госсекретарем Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.Об организацииШОС основана в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Позже к ней присоединились Индия, Иран, Пакистан и Белоруссия. Странами — партнерами по диалогу ШОС выступают Армения, Азербайджан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия.Основные цели ШОС:

https://ria.ru/20250703/armeniya--2026928820.html

https://ria.ru/20250711/lavrov-2028493068.html

https://ria.ru/20250712/rossija-2028724391.html

китай

россия

кндр (северная корея)

вонсан

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