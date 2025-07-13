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Лавров прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 13.07.2025
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07:58 13.07.2025 (обновлено: 09:24 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/lavrov-2028836621.html
Лавров прибыл с визитом в Китай
Лавров прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 13.07.2025
Лавров прибыл с визитом в Китай
Глава МИД Сергей Лавров приехал в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:58:00+03:00
2025-07-13T09:24:00+03:00
китай
россия
кндр (северная корея)
сергей лавров
ким чен ын
цой сон хи
шос
вонсан
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ПЕКИН, 13 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров приехал в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Он прибыл с визитом в Поднебесную из КНДР. В Вонсане Лавров провел встречи с лидером страны Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи. Провожал министра почетный караул.На этой неделе Лавров также посетил Малайзию, где встретился с госсекретарем Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.Об организацииШОС основана в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Позже к ней присоединились Индия, Иран, Пакистан и Белоруссия. Странами — партнерами по диалогу ШОС выступают Армения, Азербайджан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия.Основные цели ШОС:
https://ria.ru/20250703/armeniya--2026928820.html
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028493068.html
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китай, россия, кндр (северная корея), сергей лавров, ким чен ын, цой сон хи, шос, вонсан, в мире
Китай, Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, Ким Чен Ын, Цой Сон Хи, ШОС, Вонсан, В мире
Лавров прибыл с визитом в Китай

Лавров прибыл в Китай на заседание глав МИД ШОС

© Фото : пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай
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ПЕКИН, 13 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров приехал в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
Он прибыл с визитом в Поднебесную из КНДР. В Вонсане Лавров провел встречи с лидером страны Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи. Провожал министра почетный караул.
Ереван - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Армения захотела стать членом ШОС
3 июля, 13:43

На Смоленской площади сообщили, что встреча в Китае станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет 30 августа — 1 сентября в Тяньцзине.

На этой неделе Лавров также посетил Малайзию, где встретился с госсекретарем Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.
Лавров о передаче Рубио подборки цитат Зеленского и других представителей киевского режима - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре
11 июля, 09:14

Об организации

ШОС основана в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Позже к ней присоединились Индия, Иран, Пакистан и Белоруссия.
Странами — партнерами по диалогу ШОС выступают Армения, Азербайджан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия.
Основные цели ШОС:
  • укрепление доверия и добрососедства между странами — участницами;
  • содействие их сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других;
  • совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;
  • продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Лавров назвал попытки создания инфраструктуры НАТО в АТР опасными
Вчера, 08:41
 
КитайРоссияКНДР (Северная Корея)Сергей ЛавровКим Чен ЫнЦой Сон ХиШОСВонсанВ мире
 
 
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