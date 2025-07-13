https://ria.ru/20250713/lavrov--2028841026.html

Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области - РИА Новости, 13.07.2025

Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:05:00+03:00

2025-07-13T09:05:00+03:00

2025-07-13T09:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

кндр (северная корея)

курская область

россия

ким чен ын

корейская народная армия

сергей лавров

корейский полуостров

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам, сообщил МИД РФ."С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне."Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Стороны сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем", - отметили в министерстве.Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере, добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20250712/lavrov-2028722869.html

https://ria.ru/20250428/gosduma-2013777771.html

кндр (северная корея)

курская область

россия

корейский полуостров

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кндр (северная корея), курская область, россия, ким чен ын, корейская народная армия, сергей лавров, корейский полуостров, в мире