Рейтинг@Mail.ru
Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 13.07.2025 (обновлено: 09:28 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/lavrov--2028841026.html
Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области - РИА Новости, 13.07.2025
Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:05:00+03:00
2025-07-13T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
кндр (северная корея)
курская область
россия
ким чен ын
корейская народная армия
сергей лавров
корейский полуостров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028753264_0:0:1131:637_1920x0_80_0_0_8b970179f4f408974cf220e96d9e82f8.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам, сообщил МИД РФ."С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне."Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Стороны сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем", - отметили в министерстве.Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере, добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028722869.html
https://ria.ru/20250428/gosduma-2013777771.html
кндр (северная корея)
курская область
россия
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028753264_0:0:1131:849_1920x0_80_0_0_719aaf3fb9b658a990cbbe5ece9d7bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), курская область, россия, ким чен ын, корейская народная армия, сергей лавров, корейский полуостров, в мире
Специальная военная операция на Украине, КНДР (Северная Корея), Курская область, Россия, Ким Чен Ын, Корейская народная армия, Сергей Лавров, Корейский полуостров, В мире
Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР в освобождении Курской области

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПредседатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Вонсане
Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Вонсане - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Вонсане
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам, сообщил МИД РФ.
"С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда российско-корейского стратегического диалога - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Лавров прокомментировал сотрудничество России и КНДР
Вчера, 08:22
При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Стороны сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем", - отметили в министерстве.
Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере, добавили в МИД РФ.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Госдуме оценили успехи военного союза России и КНДР
28 апреля, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКНДР (Северная Корея)Курская областьРоссияКим Чен ЫнКорейская народная армияСергей ЛавровКорейский полуостровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала