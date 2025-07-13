Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР в освобождении Курской области
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПредседатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Вонсане
Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Вонсане
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам, сообщил МИД РФ.
"С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Стороны сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем", - отметили в министерстве.
Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере, добавили в МИД РФ.
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