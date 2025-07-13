Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине
МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили украинский кризис
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И во время встречи
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, сообщил МИД России.
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"Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие горячие темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове", — отметило ведомство.
Лавров провел переговоры с Ван И в Пекине, куда глава российского МИД прибыл для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии.
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"Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализации майского саммита в Москве. Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую", — указали в МИД России.
Лавров и Ван И также подробно обсудили вопросы взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание они уделили содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств — членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс".
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