https://ria.ru/20250713/krizis-2028886758.html

Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине

Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 13.07.2025

Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, сообщил МИД России. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T17:54:00+03:00

2025-07-13T17:54:00+03:00

2025-07-13T18:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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китай

ван и (политик)

сергей лавров

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, сообщил МИД России."Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие горячие темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове", — отметило ведомство.Лавров провел переговоры с Ван И в Пекине, куда глава российского МИД прибыл для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии."Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализации майского саммита в Москве. Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую", — указали в МИД России.Лавров и Ван И также подробно обсудили вопросы взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание они уделили содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств — членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс".

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028429932.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2027065243.html

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россия, в мире, китай, ван и (политик), сергей лавров, пекин, оон, шос