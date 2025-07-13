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Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 13.07.2025 (обновлено: 18:54 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/krizis-2028886758.html
Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине
Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 13.07.2025
Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, сообщил МИД России. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:54:00+03:00
2025-07-13T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
китай
ван и (политик)
сергей лавров
пекин
оон
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, сообщил МИД России.&quot;Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие горячие темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове&quot;, — отметило ведомство.Лавров провел переговоры с Ван И в Пекине, куда глава российского МИД прибыл для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии.&quot;Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализации майского саммита в Москве. Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую&quot;, — указали в МИД России.Лавров и Ван И также подробно обсудили вопросы взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание они уделили содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств — членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс".
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028429932.html
https://ria.ru/20250703/ukraina-2027065243.html
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россия, в мире, китай, ван и (политик), сергей лавров, пекин, оон, шос
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, Пекин, ООН, ШОС
Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине

МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили украинский кризис

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И во время встречи
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, сообщил МИД России.
«

"Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие горячие темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове", — отметило ведомство.

Лавров провел переговоры с Ван И в Пекине, куда глава российского МИД прибыл для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии.
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«

"Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализации майского саммита в Москве. Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую", — указали в МИД России.

Лавров и Ван И также подробно обсудили вопросы взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание они уделили содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств — членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреКитайВан И (политик)Сергей ЛавровПекинООНШОС
 
 
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