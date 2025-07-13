https://ria.ru/20250713/kontsert-2028830796.html

В тыловом районе СВО прошел концерт для бойцов группировки "Центр"

В тыловом районе СВО прошел концерт для бойцов группировки "Центр" - РИА Новости, 13.07.2025

В тыловом районе СВО прошел концерт для бойцов группировки "Центр"

Концерт для выздоравливающих бойцов группировки войск "Центр" ВС РФ провели артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа в тыловом районе СВО,... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T05:03:00+03:00

2025-07-13T05:03:00+03:00

2025-07-13T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир высоцкий (автор песен)

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Концерт для выздоравливающих бойцов группировки войск "Центр" ВС РФ провели артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа в тыловом районе СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Артисты фронтового творческого коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для военнослужащих группировки "Центр", находящихся на лечении в одном из госпиталей в тыловом районе зоны проведения СВО", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что прозвучали классические произведения военных лет, песни Владимира Высоцкого и других известных музыкантов, а также современные патриотические композиции. Также программа включала в себя музыкальные номера, исполненные одним из военных артистов на скрипке. Особое впечатление на зрителей произвела солистка Лана Соколова.

https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993305928.html

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россия, владимир высоцкий (автор песен), центральный военный округ