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Ганчев рассказал, сколько сел в Харьковской области контролирует Россия - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 13.07.2025 (обновлено: 16:28 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/kontrol-2028876183.html
Ганчев рассказал, сколько сел в Харьковской области контролирует Россия
Ганчев рассказал, сколько сел в Харьковской области контролирует Россия - РИА Новости, 13.07.2025
Ганчев рассказал, сколько сел в Харьковской области контролирует Россия
Более 75 сел в Харьковской области находятся под контролем ВС РФ, в 35 из них российская администрация региона установила свой контроль, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:27:00+03:00
2025-07-13T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
россия
виталий ганчев
безопасность
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Более 75 сел в Харьковской области находятся под контролем ВС РФ, в 35 из них российская администрация региона установила свой контроль, сообщил РИА Новости глава российской администрации Виталий Ганчев."Непосредственно ВГА (военно-гражданская администрация – ред.) установила административный контроль над 35 поселками Купянского района. Но под контролем Вооруженных сил Российской Федерации уже больше 75 населенных пунктов в Харьковской области находятся именно под контролем наших войск", - сообщил Ганчев.В феврале Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, к 34 из них есть доступ военно-гражданской администрации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, россия, виталий ганчев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Виталий Ганчев, Безопасность
Ганчев рассказал, сколько сел в Харьковской области контролирует Россия

Ганчев: более 75 сел в Харьковской области находятся под контролем ВС РФ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ наблюдает за позициями противника в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ наблюдает за позициями противника в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ наблюдает за позициями противника в Харьковской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Более 75 сел в Харьковской области находятся под контролем ВС РФ, в 35 из них российская администрация региона установила свой контроль, сообщил РИА Новости глава российской администрации Виталий Ганчев.
"Непосредственно ВГА (военно-гражданская администрация – ред.) установила административный контроль над 35 поселками Купянского района. Но под контролем Вооруженных сил Российской Федерации уже больше 75 населенных пунктов в Харьковской области находятся именно под контролем наших войск", - сообщил Ганчев.
В феврале Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, к 34 из них есть доступ военно-гражданской администрации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФРоссияВиталий ГанчевБезопасность
 
 
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