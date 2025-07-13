https://ria.ru/20250713/kontrol-2028876183.html

Ганчев рассказал, сколько сел в Харьковской области контролирует Россия

Ганчев рассказал, сколько сел в Харьковской области контролирует Россия - РИА Новости, 13.07.2025

Ганчев рассказал, сколько сел в Харьковской области контролирует Россия

Более 75 сел в Харьковской области находятся под контролем ВС РФ, в 35 из них российская администрация региона установила свой контроль, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:27:00+03:00

2025-07-13T16:27:00+03:00

2025-07-13T16:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

россия

виталий ганчев

безопасность

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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Более 75 сел в Харьковской области находятся под контролем ВС РФ, в 35 из них российская администрация региона установила свой контроль, сообщил РИА Новости глава российской администрации Виталий Ганчев."Непосредственно ВГА (военно-гражданская администрация – ред.) установила административный контроль над 35 поселками Купянского района. Но под контролем Вооруженных сил Российской Федерации уже больше 75 населенных пунктов в Харьковской области находятся именно под контролем наших войск", - сообщил Ганчев.В феврале Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, к 34 из них есть доступ военно-гражданской администрации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, вооруженные силы рф, россия, виталий ганчев, безопасность