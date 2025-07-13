Бывшего полковника МВД признали нарушителем порядка в колонии
Бывшего полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в колонии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко в мордовской колонии признали нарушителем порядка, отмечая неоднократные дисциплинарные взыскания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них приводится заключение ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, где Захарченко характеризуется отрицательно — является нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Кроме того, на него неоднократно накладывались дисциплинарные взыскания, сообщается в материалах. В прошлом году защита Захарченко рассказывала, что его помещали в ШИЗО.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023-го в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.
Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.
Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.