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Бывшего полковника МВД признали нарушителем порядка в колонии - РИА Новости, 13.07.2025
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06:49 13.07.2025 (обновлено: 14:31 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/koloniya-2028833098.html
Бывшего полковника МВД признали нарушителем порядка в колонии
Бывшего полковника МВД признали нарушителем порядка в колонии - РИА Новости, 13.07.2025
Бывшего полковника МВД признали нарушителем порядка в колонии
Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко в мордовской колонии признали нарушителем порядка, отмечая неоднократные дисциплинарные взыскания, говорится в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T06:49:00+03:00
2025-07-13T14:31:00+03:00
происшествия
россия
москва
дмитрий захарченко
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко в мордовской колонии признали нарушителем порядка, отмечая неоднократные дисциплинарные взыскания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них приводится заключение ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, где Захарченко характеризуется отрицательно — является нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Кроме того, на него неоднократно накладывались дисциплинарные взыскания, сообщается в материалах. В прошлом году защита Захарченко рассказывала, что его помещали в ШИЗО. Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023-го в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима. Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну. Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.
https://ria.ru/20250713/sud-2028831731.html
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происшествия, россия, москва, дмитрий захарченко
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Захарченко
Бывшего полковника МВД признали нарушителем порядка в колонии

Бывшего полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в колонии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко в мордовской колонии признали нарушителем порядка, отмечая неоднократные дисциплинарные взыскания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них приводится заключение ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, где Захарченко характеризуется отрицательно — является нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Кроме того, на него неоднократно накладывались дисциплинарные взыскания, сообщается в материалах. В прошлом году защита Захарченко рассказывала, что его помещали в ШИЗО.
Суд - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023-го в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.
Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.
Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.
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