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Главы МИД России и Китая обсудили подготовку предстоящих встреч
Главы МИД России и Китая обсудили подготовку предстоящих встреч - РИА Новости, 13.07.2025
Главы МИД России и Китая обсудили подготовку предстоящих встреч
Основное внимание в нынешних контактах глав внешнеполитических ведомств России и Китая направлено на подготовку предстоящих встреч на высоком уровне и... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:12:00+03:00
2025-07-13T20:12:00+03:00
2025-07-13T20:12:00+03:00
в мире
китай
пекин
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ван и (политик)
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Пекин, 13 июл - РИА Новости. Основное внимание в нынешних контактах глав внешнеполитических ведомств России и Китая направлено на подготовку предстоящих встреч на высоком уровне и совместное реагирование на различные вызовы, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. "Тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран способствуют своевременной реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он подчеркнул, что в настоящее время "приоритетным направлением является совместная подготовка к следующему этапу контактов на высоком уровне, углубление всеобъемлющего стратегического сотрудничества, содействие развитию и возрождению обеих сторон, а также совместное реагирование на вызовы, которые несет с собой нестабильный и меняющийся мир".
https://ria.ru/20250401/kitay-2008513012.html
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в мире, китай, пекин, россия, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Китай, Пекин, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров
Главы МИД России и Китая обсудили подготовку предстоящих встреч
Глава МИД КНР Ван И: Москва и Пекин намерены совместно реагировать на вызовы