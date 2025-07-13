https://ria.ru/20250713/kitay-2028899489.html

Главы МИД России и Китая обсудили подготовку предстоящих встреч

Главы МИД России и Китая обсудили подготовку предстоящих встреч - РИА Новости, 13.07.2025

Главы МИД России и Китая обсудили подготовку предстоящих встреч

Основное внимание в нынешних контактах глав внешнеполитических ведомств России и Китая направлено на подготовку предстоящих встреч на высоком уровне и... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T20:12:00+03:00

2025-07-13T20:12:00+03:00

2025-07-13T20:12:00+03:00

в мире

китай

пекин

россия

ван и (политик)

сергей лавров

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Пекин, 13 июл - РИА Новости. Основное внимание в нынешних контактах глав внешнеполитических ведомств России и Китая направлено на подготовку предстоящих встреч на высоком уровне и совместное реагирование на различные вызовы, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. "Тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран способствуют своевременной реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он подчеркнул, что в настоящее время "приоритетным направлением является совместная подготовка к следующему этапу контактов на высоком уровне, углубление всеобъемлющего стратегического сотрудничества, содействие развитию и возрождению обеих сторон, а также совместное реагирование на вызовы, которые несет с собой нестабильный и меняющийся мир".

https://ria.ru/20250401/kitay-2008513012.html

китай

пекин

россия

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в мире, китай, пекин, россия, ван и (политик), сергей лавров