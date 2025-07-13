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Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге увеличилось до 31 - РИА Новости, 13.07.2025
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20:53 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/khlor-2028902457.html
Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге увеличилось до 31
Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге увеличилось до 31 - РИА Новости, 13.07.2025
Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге увеличилось до 31
Число пострадавших от отравления хлором в термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге увеличилось до 31, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:53:00+03:00
2025-07-13T20:53:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Число пострадавших от отравления хлором в термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге увеличилось до 31, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Ранее сообщалось, что 26 сотрудников комплекса "Баден-Баден" в уральской столице обратились за медпомощью из-за слезотечения, дезориентации, одышки и тошноты. По предварительной информации, причиной этих симптомов стало отравление хлором. "Количество уральцев, пострадавших от отравления хлором в комплексе "Баден-Баден", увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что состояние 13 человек медики оценивают как легкой степени тяжести, один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек отпущены на амбулаторное лечение, добавили в минздраве. По факту произошедшего региональная прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан и соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства. Свою проверку на предмет возможного наличия признаков статьи УК РФ о нарушении требований охраны труда также организовали следователи.
https://ria.ru/20250711/otravlenie-2028534119.html
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Россия
Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге увеличилось до 31

От отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге пострадал 31 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Число пострадавших от отравления хлором в термальном комплексе "Баден-Баден" в Екатеринбурге увеличилось до 31, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Ранее сообщалось, что 26 сотрудников комплекса "Баден-Баден" в уральской столице обратились за медпомощью из-за слезотечения, дезориентации, одышки и тошноты. По предварительной информации, причиной этих симптомов стало отравление хлором.
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"Количество уральцев, пострадавших от отравления хлором в комплексе "Баден-Баден", увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состояние 13 человек медики оценивают как легкой степени тяжести, один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек отпущены на амбулаторное лечение, добавили в минздраве.
По факту произошедшего региональная прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан и соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства. Свою проверку на предмет возможного наличия признаков статьи УК РФ о нарушении требований охраны труда также организовали следователи.
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