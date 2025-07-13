https://ria.ru/20250713/khinshteyn--2028847220.html

На Украине объявили в розыск врио губернатора Курской области Хинштейна

На Украине объявили в розыск врио губернатора Курской области Хинштейна - РИА Новости, 13.07.2025

На Украине объявили в розыск врио губернатора Курской области Хинштейна

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, бывший депутат Госдумы ФС РФ Александр Хинштейн находится в розыске СБУ, свидетельствуют данные на РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, бывший депутат Госдумы ФС РФ Александр Хинштейн находится в розыске СБУ, свидетельствуют данные на сайте МВД Украины, которые обнаружило РИА Новости. Согласно опубликованным данным, он обвиняется в "посягательстве на территориальную целостность Украины" и был объявлен в розыск еще в марте 2022 года. Также Хинштейн с апреля 2018 года находится в базе данных скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250713/rozysk-2028836441.html

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028500997.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр хинштейн, дунья миятович, мария захарова, служба безопасности украины, обсе, в мире