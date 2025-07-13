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На Камчатке выписали из больницы трех пострадавших в ДТП на трассе - РИА Новости, 13.07.2025
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03:52 13.07.2025 (обновлено: 03:55 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/kamchatka-2028829072.html
На Камчатке выписали из больницы трех пострадавших в ДТП на трассе
На Камчатке выписали из больницы трех пострадавших в ДТП на трассе - РИА Новости, 13.07.2025
На Камчатке выписали из больницы трех пострадавших в ДТП на трассе
Три человека, пострадавшие при опрокидывании внедорожника на трассе на Камчатке, выписаны на амбулаторное лечение, еще пятеро остаются в больнице, угрозы их... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T03:52:00+03:00
2025-07-13T03:55:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Три человека, пострадавшие при опрокидывании внедорожника на трассе на Камчатке, выписаны на амбулаторное лечение, еще пятеро остаются в больнице, угрозы их жизням нет, сообщает правительство региона. Накануне ГАИ Камчатки сообщила, что на дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково Toyota Land Cruiser занесло на скорости около 120 километров в час, машина упала на бок. В машине было девять человек, они ехали на экскурсию в "Соколиный центр". В результате ДТП погибла девочка девяти лет, двое взрослых и 5 детей пострадали. В ГАИ уточнили, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности. "Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что три человека, пострадавшие в ДТП на Мильковской трассе 12 июля, выписаны на амбулаторное лечение. Еще пять человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в стационаре. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщают власти.
https://ria.ru/20250712/dtp-2028821607.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, гибдд мвд рф
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, ГИБДД МВД РФ
На Камчатке выписали из больницы трех пострадавших в ДТП на трассе

Три человека, пострадавшие в ДТП на Камчатке, выписаны на амбулаторное лечение

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Три человека, пострадавшие при опрокидывании внедорожника на трассе на Камчатке, выписаны на амбулаторное лечение, еще пятеро остаются в больнице, угрозы их жизням нет, сообщает правительство региона.
Накануне ГАИ Камчатки сообщила, что на дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково Toyota Land Cruiser занесло на скорости около 120 километров в час, машина упала на бок. В машине было девять человек, они ехали на экскурсию в "Соколиный центр". В результате ДТП погибла девочка девяти лет, двое взрослых и 5 детей пострадали. В ГАИ уточнили, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности.
"Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что три человека, пострадавшие в ДТП на Мильковской трассе 12 июля, выписаны на амбулаторное лечение. Еще пять человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в стационаре. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщают власти.
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайГИБДД МВД РФ
 
 
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