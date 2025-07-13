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Появились новые кадры с автомобилем Путина - РИА Новости, 13.07.2025
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15:17 13.07.2025 (обновлено: 15:19 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/kadry--2028871438.html
Появились новые кадры с автомобилем Путина
Появились новые кадры с автомобилем Путина - РИА Новости, 13.07.2025
Появились новые кадры с автомобилем Путина
Новые кадры с автомобилем президента РФ Владимира Путина Aurus опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T15:17:00+03:00
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россия
тольятти
оаэ
владимир путин
павел зарубин
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соллерс
общество
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МОСКВА, 13 июля - РИА Новости. Новые кадры с автомобилем президента РФ Владимира Путина Aurus опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин. Кадры в президентском лимузине были сняты в январе 2025 года в ходе рабочей поездки главы государства в Тольятти. На них представлены, в том числе, интерьер пассажирского салона, внутренне освещение автомобиля. На видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина, президент отметил, что часто общается со своими собеседниками прямо в автомобиле, чтобы не терять времени. "Машина комфортная и довольно большая. Удобная для того, чтобы здесь общаться", - сказал Путин. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ.
https://ria.ru/20250713/putin-2028867245.html
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"Аурус" глазами Путина
"Аурус" глазами Путина.
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россия, тольятти, оаэ, владимир путин, павел зарубин, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", соллерс, общество
Россия, Тольятти, ОАЭ, Владимир Путин, Павел Зарубин, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Соллерс, Общество
Появились новые кадры с автомобилем Путина

Тележурналист "России 1" Зарубин опубликовал новые кадры с авто Aurus Путина

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МОСКВА, 13 июля - РИА Новости. Новые кадры с автомобилем президента РФ Владимира Путина Aurus опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин.
Кадры в президентском лимузине были сняты в январе 2025 года в ходе рабочей поездки главы государства в Тольятти. На них представлены, в том числе, интерьер пассажирского салона, внутренне освещение автомобиля.
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На видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина, президент отметил, что часто общается со своими собеседниками прямо в автомобиле, чтобы не терять времени.
"Машина комфортная и довольно большая. Удобная для того, чтобы здесь общаться", - сказал Путин.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ.
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РоссияТольяттиОАЭВладимир ПутинПавел ЗарубинНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"СоллерсОбщество
 
 
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