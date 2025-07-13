https://ria.ru/20250713/kadry--2028871438.html

Появились новые кадры с автомобилем Путина

Появились новые кадры с автомобилем Путина - РИА Новости, 13.07.2025

Появились новые кадры с автомобилем Путина

Новые кадры с автомобилем президента РФ Владимира Путина Aurus опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 13 июля - РИА Новости. Новые кадры с автомобилем президента РФ Владимира Путина Aurus опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин. Кадры в президентском лимузине были сняты в январе 2025 года в ходе рабочей поездки главы государства в Тольятти. На них представлены, в том числе, интерьер пассажирского салона, внутренне освещение автомобиля. На видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина, президент отметил, что часто общается со своими собеседниками прямо в автомобиле, чтобы не терять времени. "Машина комфортная и довольно большая. Удобная для того, чтобы здесь общаться", - сказал Путин. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ.

https://ria.ru/20250713/putin-2028867245.html

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"Аурус" глазами Путина "Аурус" глазами Путина. 2025-07-13T15:17 true PT3M37S

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россия, тольятти, оаэ, владимир путин, павел зарубин, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", соллерс, общество