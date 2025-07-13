https://ria.ru/20250713/jurist-2028826829.html

Юрист рассказала, в каком случае туркомпании может грозить суд

Юрист рассказала, в каком случае туркомпании может грозить суд - РИА Новости, 13.07.2025

Юрист рассказала, в каком случае туркомпании может грозить суд

Отказ туркомпании продавать путевку без медстраховки является нарушением потребительских прав туриста и может привести к судебным тяжбам, рассказала РИА Новости РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T01:47:00+03:00

2025-07-13T01:47:00+03:00

2025-07-13T01:47:00+03:00

мария спиридонова

ассоциация юристов россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отказ туркомпании продавать путевку без медстраховки является нарушением потребительских прав туриста и может привести к судебным тяжбам, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Отказ продавать основной товар или услугу при отказе от навязанной допуслуги прямо запрещён статьей 16 Закона о защите прав потребителей", - сказала Спиридонова. Согласно статье 16 "Закона о защите прав потребителей", требование продавца при покупке одной услуги заключить дополнительный договор является недопустимым. Поэтому отказ туроператора продавать путевку без медстраховки является прямым нарушением потребительских прав туриста, подчеркнула член Ассоциации юристов. "В случае отказа туроператора можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд", - отметил юрист. Также при покупке путевки туроператор обязан отдельно озвучить стоимость медстраховки и самой поездки, чтобы у путешественника был выбор - отказаться или согласиться приобретать допуслуги, добавила Спиридонова. "Согласно ст. 10 Закона о защите прав потребителей, продавец обязан предоставить полную и достоверную информацию об услугах, включая сведения о дополнительных услугах и их стоимости. Туроператор должен отдельно обозначить, какие услуги входят в цену путевки, а какие являются дополнительными, чтобы турист мог принять обоснованное решение", - пояснил юрист.

https://ria.ru/20250711/moshennichestvo-2028479570.html

https://ria.ru/20250518/yurist-2017644854.html

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мария спиридонова, ассоциация юристов россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)