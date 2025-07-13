https://ria.ru/20250713/ispanii-2028898202.html
В Испании вспыхнули беспорядки после нападения мигрантов на мужчину
В Испании вспыхнули беспорядки после нападения мигрантов на мужчину - РИА Новости, 13.07.2025
В Испании вспыхнули беспорядки после нападения мигрантов на мужчину
В городе Торре-Пачеко на юго-востоке Испании начались волнения после избиения пожилого мужчины группой молодых людей, предположительно, североафриканского... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:01:00+03:00
2025-07-13T20:01:00+03:00
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МАДРИД, 13 июн — РИА Новости. В городе Торре-Пачеко на юго-востоке Испании начались волнения после избиения пожилого мужчины группой молодых людей, предположительно, североафриканского происхождения, сообщила телерадиокомпания RTVE. "Нападение на 68-летнего мужчину по имени Доминго, произошедшее в минувшую среду у кладбища, спровоцировало несколько дней беспорядков. В своей жалобе пострадавший допустил, что нападавшие могли быть молодыми людьми североафриканского происхождения, что вызвало волну ксенофобских высказываний, включая призывы "защитить" Торре-Пачеко от мигрантов", — указано в материале.Вскоре после инцидента в соцсетях распространилось видео с избиением пожилого человека, а также фотографии якобы нападавших. При этом ни полиция, ни сам пострадавший пока не подтвердили их подлинность. В течение нескольких дней в городе проходили стихийные собрания, которые переросли в столкновения между жителями города и молодежью мигрантского происхождения. В выходные в Торре-Пачеко прибыли радикальные группы из других регионов Испании. В результате беспорядков пострадали по меньшей мере пять человек, одного задержали. Порядок в городе поддерживают 75 сотрудников гражданской гвардии. Власти не исключают новых задержаний. Представители МВД королевства заверили, что будет сделано все необходимое для предотвращения эскалации. На фоне волнений разгорелись и политические споры. Представители левого политического блока Sumar обвинили правых в разжигании ненависти. В ответ лидер регионального отделения крайне правой партии Vox Хосе Анхель Антело заявил, что "незаконная иммиграция угрожает безопасности испанцев", и пообещал "депортировать всех преступников". Более сдержанно выступил глава главной оппозиционной правой Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо, который потребовал усилить меры безопасности и призвал к соблюдению закона.
https://ria.ru/20250713/migratsiya-2028752566.html
https://ria.ru/20250531/evropa-2020193059.html
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в мире, испания
В Испании вспыхнули беспорядки после нападения мигрантов на мужчину
Торре-Пачеко в Испании охватили волнения после нападения мигрантов на мужчину
МАДРИД, 13 июн — РИА Новости. В городе Торре-Пачеко на юго-востоке Испании начались волнения после избиения пожилого мужчины группой молодых людей, предположительно, североафриканского происхождения, сообщила телерадиокомпания RTVE.
«
"Нападение на 68-летнего мужчину по имени Доминго, произошедшее в минувшую среду у кладбища, спровоцировало несколько дней беспорядков. В своей жалобе пострадавший допустил, что нападавшие могли быть молодыми людьми североафриканского происхождения, что вызвало волну ксенофобских высказываний, включая призывы "защитить" Торре-Пачеко от мигрантов", — указано в материале.
Вскоре после инцидента в соцсетях распространилось видео с избиением пожилого человека, а также фотографии якобы нападавших. При этом ни полиция, ни сам пострадавший пока не подтвердили их подлинность.
В течение нескольких дней в городе проходили стихийные собрания, которые переросли в столкновения между жителями города и молодежью мигрантского происхождения. В выходные в Торре-Пачеко прибыли радикальные группы из других регионов Испании
. В результате беспорядков пострадали по меньшей мере пять человек, одного задержали.
Порядок в городе поддерживают 75 сотрудников гражданской гвардии. Власти не исключают новых задержаний. Представители МВД королевства заверили, что будет сделано все необходимое для предотвращения эскалации.
На фоне волнений разгорелись и политические споры. Представители левого политического блока Sumar обвинили правых в разжигании ненависти. В ответ лидер регионального отделения крайне правой партии Vox Хосе Анхель Антело заявил, что "незаконная иммиграция угрожает безопасности испанцев", и пообещал "депортировать всех преступников". Более сдержанно выступил глава главной оппозиционной правой Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо, который потребовал усилить меры безопасности и призвал к соблюдению закона.