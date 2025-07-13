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Источник Al Jazeera пригрозил Израилю расплатой за покушение на Пезешкиана
Источник Al Jazeera пригрозил Израилю расплатой за покушение на Пезешкиана - РИА Новости, 13.07.2025
Источник Al Jazeera пригрозил Израилю расплатой за покушение на Пезешкиана
Израиль заплатит за попытку убить президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявил катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский источник. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:31:00+03:00
2025-07-13T22:31:00+03:00
2025-07-13T22:32:00+03:00
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ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Израиль заплатит за попытку убить президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявил катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский источник. Ранее агентство Fars передавало, что Пезешкиан получил легкие ранения ног в ходе эвакуации из здания в Тегеране, подвергшегося удару Израиля 16 июня. "Была попытка расправиться с главами исполнительной, законодательной судебной властей во время израильской агрессии", - сказал источник. По его словам попытка убить президента Ирана - часть израильского плана по свержению власти в стране. "Израиль заплатит за попытку убить президента Ирана", - добавил он. Иранские власти организовали широкомасштабное расследование в связи с попыткой убийства Пезешкиана, имеются подозрения, что на месте удара присутствовал израильский агент, отметил источник.
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в мире, израиль, иран, масуд пезешкиан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Масуд Пезешкиан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Источник Al Jazeera пригрозил Израилю расплатой за покушение на Пезешкиана
Al Jazeera: Израиль заплатит за попытку убить президента Ирана Пезешкиана