Рейтинг@Mail.ru
Источник Al Jazeera пригрозил Израилю расплатой за покушение на Пезешкиана - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 13.07.2025 (обновлено: 22:32 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/iran-2028908550.html
Источник Al Jazeera пригрозил Израилю расплатой за покушение на Пезешкиана
Источник Al Jazeera пригрозил Израилю расплатой за покушение на Пезешкиана - РИА Новости, 13.07.2025
Источник Al Jazeera пригрозил Израилю расплатой за покушение на Пезешкиана
Израиль заплатит за попытку убить президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявил катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский источник. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:31:00+03:00
2025-07-13T22:32:00+03:00
в мире
израиль
иран
масуд пезешкиан
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Израиль заплатит за попытку убить президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявил катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский источник. Ранее агентство Fars передавало, что Пезешкиан получил легкие ранения ног в ходе эвакуации из здания в Тегеране, подвергшегося удару Израиля 16 июня. "Была попытка расправиться с главами исполнительной, законодательной судебной властей во время израильской агрессии", - сказал источник. По его словам попытка убить президента Ирана - часть израильского плана по свержению власти в стране. "Израиль заплатит за попытку убить президента Ирана", - добавил он. Иранские власти организовали широкомасштабное расследование в связи с попыткой убийства Пезешкиана, имеются подозрения, что на месте удара присутствовал израильский агент, отметил источник.
https://ria.ru/20250711/rakety-2028505604.html
https://ria.ru/20250710/ugroza-2028460659.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ba687edcf58770db8631504c88bb4935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, масуд пезешкиан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Масуд Пезешкиан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Источник Al Jazeera пригрозил Израилю расплатой за покушение на Пезешкиана

Al Jazeera: Израиль заплатит за попытку убить президента Ирана Пезешкиана

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Израиль заплатит за попытку убить президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявил катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский источник.
Ранее агентство Fars передавало, что Пезешкиан получил легкие ранения ног в ходе эвакуации из здания в Тегеране, подвергшегося удару Израиля 16 июня.
Дым после удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Почти все ракеты достигли своих целей в Израиле, заявили в Иране
11 июля, 10:25
"Была попытка расправиться с главами исполнительной, законодательной судебной властей во время израильской агрессии", - сказал источник.
По его словам попытка убить президента Ирана - часть израильского плана по свержению власти в стране.
"Израиль заплатит за попытку убить президента Ирана", - добавил он.
Иранские власти организовали широкомасштабное расследование в связи с попыткой убийства Пезешкиана, имеются подозрения, что на месте удара присутствовал израильский агент, отметил источник.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Американский эксперт оценил угрозу нового применения ядерного оружия в мире
10 июля, 23:27
 
В миреИзраильИранМасуд ПезешкианВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала