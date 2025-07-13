https://ria.ru/20250713/iran-2028863277.html

WP: Белый дом считает, что Иран открыт для соглашения по ядерной программе

WP: Белый дом считает, что Иран открыт для соглашения по ядерной программе - РИА Новости, 13.07.2025

WP: Белый дом считает, что Иран открыт для соглашения по ядерной программе

В администрации президента США Дональда Трампа считают, что Иран открыт для дипломатического соглашения по своей ядерной программе даже после ударов США и... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T13:43:00+03:00

2025-07-13T13:43:00+03:00

2025-07-13T13:44:00+03:00

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удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа считают, что Иран открыт для дипломатического соглашения по своей ядерной программе даже после ударов США и Израиля, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источник. "Чиновники в администрации Трампа верят, что Иран открыт для дипломатического соглашения по своей ядерной программе даже после ударов США и Израиля, поставивших точку в текущих переговорах", - пишет газета со ссылкой на американского чиновника. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250629/bomba-2026054357.html

https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране