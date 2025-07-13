Рейтинг@Mail.ru
Более 6,5 тысяч жителей Новгородской области остаются без света - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/groza-2028892091.html
Более 6,5 тысяч жителей Новгородской области остаются без света
Более 6,5 тысяч жителей Новгородской области остаются без света - РИА Новости, 13.07.2025
Более 6,5 тысяч жителей Новгородской области остаются без света
Последствия грозы продолжают устранять энергетики в Новгородской области, без света остаются более 6,5 тысяч жителей, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T18:50:00+03:00
2025-07-13T18:50:00+03:00
происшествия
новгородская область
великий новгород
александра дронова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130512/68/1305126858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7685bcd7f0e2a167b061703d87f2ce01.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Последствия грозы продолжают устранять энергетики в Новгородской области, без света остаются более 6,5 тысяч жителей, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. Как ранее сообщал врио губернатора региона Александр Дронов, из-за грозы с сильным ветром в Новгородской области без электричества остались 24 тысяч жителей в 18 муниципалитетах. В Великом Новгороде отключений не было, но ветер повалил 14 деревьев, которые уже убраны с проезжей части и тротуаров, уточнил мэр города Александр Розбаум. Аварию устраняют 72 бригады, в том числе десять прибыли из других регионов, сообщала пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад". Это уже вторая гроза на этой неделе, которая оставила регион без света. С пятницы в области введён режим повышенной готовности. "На 16.00 остаются без электроснабжения 19 округов, 269 населённых пунктов и 6650 жителей... Завтра четыре бригады сетевой организации будут работать на сетях Новгородского филиала ПАО "Россетти Северо-Запад", - говорится в сообщении министерства ЖКХ и ТЭК. Прокуратура области контролирует ситуацию с отключением электроэнергии. Будут оценены сроки устранения аварии, уточнили в пресс-службе ведомства. Как сообщает управление МЧС региона со ссылкой на Новгородский гидрометцентр, непогода сохраняется: в понедельник днем местами по области ожидаются грозы, ливни, усиление северо-восточного ветра порывами до 15-18 метров в секунду.
https://ria.ru/20250710/tsiklon-2028276979.html
https://ria.ru/20250712/samara-2028792445.html
новгородская область
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130512/68/1305126858_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_c806aa91d9d5993ab460c2c1fde418d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, великий новгород, александра дронова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новгородская область, Великий Новгород, Александра Дронова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Более 6,5 тысяч жителей Новгородской области остаются без света

В Новгородской области более 6,5 тысяч жителей остаются без света из-за грозы

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Последствия грозы продолжают устранять энергетики в Новгородской области, без света остаются более 6,5 тысяч жителей, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.
Как ранее сообщал врио губернатора региона Александр Дронов, из-за грозы с сильным ветром в Новгородской области без электричества остались 24 тысяч жителей в 18 муниципалитетах. В Великом Новгороде отключений не было, но ветер повалил 14 деревьев, которые уже убраны с проезжей части и тротуаров, уточнил мэр города Александр Розбаум.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта
10 июля, 09:25
Аварию устраняют 72 бригады, в том числе десять прибыли из других регионов, сообщала пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад". Это уже вторая гроза на этой неделе, которая оставила регион без света. С пятницы в области введён режим повышенной готовности.
"На 16.00 остаются без электроснабжения 19 округов, 269 населённых пунктов и 6650 жителей... Завтра четыре бригады сетевой организации будут работать на сетях Новгородского филиала ПАО "Россетти Северо-Запад", - говорится в сообщении министерства ЖКХ и ТЭК.
Прокуратура области контролирует ситуацию с отключением электроэнергии. Будут оценены сроки устранения аварии, уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщает управление МЧС региона со ссылкой на Новгородский гидрометцентр, непогода сохраняется: в понедельник днем местами по области ожидаются грозы, ливни, усиление северо-восточного ветра порывами до 15-18 метров в секунду.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми, есть погибшие
12 июля, 18:59
 
ПроисшествияНовгородская областьВеликий НовгородАлександра ДроноваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала