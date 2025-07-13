https://ria.ru/20250713/groza-2028892091.html

Более 6,5 тысяч жителей Новгородской области остаются без света

Более 6,5 тысяч жителей Новгородской области остаются без света - РИА Новости, 13.07.2025

Более 6,5 тысяч жителей Новгородской области остаются без света

Последствия грозы продолжают устранять энергетики в Новгородской области, без света остаются более 6,5 тысяч жителей, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T18:50:00+03:00

2025-07-13T18:50:00+03:00

2025-07-13T18:50:00+03:00

происшествия

новгородская область

великий новгород

александра дронова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Последствия грозы продолжают устранять энергетики в Новгородской области, без света остаются более 6,5 тысяч жителей, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. Как ранее сообщал врио губернатора региона Александр Дронов, из-за грозы с сильным ветром в Новгородской области без электричества остались 24 тысяч жителей в 18 муниципалитетах. В Великом Новгороде отключений не было, но ветер повалил 14 деревьев, которые уже убраны с проезжей части и тротуаров, уточнил мэр города Александр Розбаум. Аварию устраняют 72 бригады, в том числе десять прибыли из других регионов, сообщала пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад". Это уже вторая гроза на этой неделе, которая оставила регион без света. С пятницы в области введён режим повышенной готовности. "На 16.00 остаются без электроснабжения 19 округов, 269 населённых пунктов и 6650 жителей... Завтра четыре бригады сетевой организации будут работать на сетях Новгородского филиала ПАО "Россетти Северо-Запад", - говорится в сообщении министерства ЖКХ и ТЭК. Прокуратура области контролирует ситуацию с отключением электроэнергии. Будут оценены сроки устранения аварии, уточнили в пресс-службе ведомства. Как сообщает управление МЧС региона со ссылкой на Новгородский гидрометцентр, непогода сохраняется: в понедельник днем местами по области ожидаются грозы, ливни, усиление северо-восточного ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

https://ria.ru/20250710/tsiklon-2028276979.html

https://ria.ru/20250712/samara-2028792445.html

новгородская область

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происшествия, новгородская область, великий новгород, александра дронова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)