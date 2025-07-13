https://ria.ru/20250713/gosduma-2028828818.html
В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду
В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду - РИА Новости, 13.07.2025
В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду
В период аномальной жары гражданам РФ следует оптимизировать работу кондиционеров, установив температурный режим на уровне 24-26 градусов, что позволит... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T03:34:00+03:00
2025-07-13T03:34:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В период аномальной жары гражданам РФ следует оптимизировать работу кондиционеров, установив температурный режим на уровне 24-26 градусов, что позволит сэкономить на оплате услуг ЖКХ, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "В аномальную жару, которая пришла в Москву и Подмосковье на текущей неделе, хочу дать несколько советов, как сэкономить на ЖКУ в эти дни. Основным источником расходов в жару является использование кондиционеров и вентиляторов, следует оптимизировать их использование. Устанавливайте температуру на уровне 24-26 градусов – это достаточно комфортная температура для работы, для жизни в целом, и она, в отличие от 20 градусов, здорово экономит электроэнергию", - сказал Колунов. Парламентарий также предложил использовать кондиционер с таймером и программой автоматического поддержания температуры, чтобы прибор работал только тогда, когда помещение нагревается выше установленной температуры. Кроме того, по его словам, необходимо соблюдать должный уход и регулярное очищение фильтров кондиционера для энергоэффективной работы. "Используйте природные методы охлаждения. Открывайте окна рано утром и поздно вечером, чтобы снизить температуру внутри без дополнительной нагрузки на электросети. В дневное время закрывайте шторы или жалюзи, чтобы не допустить нагрева помещений. Еще можно поставить возле окон горшки с высокими растениями – это поможет снизить нагрев внутри", - добавил он. Колунов также рекомендует обеспечить теплоизоляцию, которая будет удерживать прохладу внутри и не пускать тепло извне. "Утеплите окна и двери, чтобы снизить проникновение тепла с улицы и сохранить прохладу внутри. А еще советую рационально использовать бытовую технику, готовить, стирать и так далее в утренние или вечерние часы, чтобы не нагревать дом в жару", - заключил он.
https://ria.ru/20250630/gosduma-2026192151.html
https://realty.ria.ru/20250617/gosduma-2023328014.html
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общество, жкх, россия, москва, московская область (подмосковье), госдума рф
Общество, ЖКХ, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду
Депутат Колунов: оптимизация работы кондиционеров уменьшит счета за оплату ЖКХ
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В период аномальной жары гражданам РФ следует оптимизировать работу кондиционеров, установив температурный режим на уровне 24-26 градусов, что позволит сэкономить на оплате услуг ЖКХ, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"В аномальную жару, которая пришла в Москву
и Подмосковье
на текущей неделе, хочу дать несколько советов, как сэкономить на ЖКУ в эти дни. Основным источником расходов в жару является использование кондиционеров и вентиляторов, следует оптимизировать их использование. Устанавливайте температуру на уровне 24-26 градусов – это достаточно комфортная температура для работы, для жизни в целом, и она, в отличие от 20 градусов, здорово экономит электроэнергию", - сказал Колунов.
Парламентарий также предложил использовать кондиционер с таймером и программой автоматического поддержания температуры, чтобы прибор работал только тогда, когда помещение нагревается выше установленной температуры. Кроме того, по его словам, необходимо соблюдать должный уход и регулярное очищение фильтров кондиционера для энергоэффективной работы.
"Используйте природные методы охлаждения. Открывайте окна рано утром и поздно вечером, чтобы снизить температуру внутри без дополнительной нагрузки на электросети. В дневное время закрывайте шторы или жалюзи, чтобы не допустить нагрева помещений. Еще можно поставить возле окон горшки с высокими растениями – это поможет снизить нагрев внутри", - добавил он.
Колунов также рекомендует обеспечить теплоизоляцию, которая будет удерживать прохладу внутри и не пускать тепло извне.
"Утеплите окна и двери, чтобы снизить проникновение тепла с улицы и сохранить прохладу внутри. А еще советую рационально использовать бытовую технику, готовить, стирать и так далее в утренние или вечерние часы, чтобы не нагревать дом в жару", - заключил он.