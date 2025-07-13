https://ria.ru/20250713/gosduma-2028828052.html
В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные
В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные - РИА Новости, 13.07.2025
В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные
Иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные, в ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T02:49:00+03:00
2025-07-13T02:49:00+03:00
2025-07-13T02:49:00+03:00
технологии
россия
сша
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антон немкин (депутат)
госдума рф
cambridge analytica
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные, в ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Сбор персональных данных — один из главных активов цифровых платформ, и многие иностранные сервисы делают это незаметно для пользователя. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя. Всё это позволяет формировать подробные цифровые профили без явного согласия человека", - сказал он. По словам депутата, особенно активно собираются так называемые метаданные — это информация не о содержании, а о контексте: когда, где и как пользователь взаимодействует с сервисом. "Например, даже простое открытие приложения может передать данные о вашем IP-адресе, геолокации, модели устройства, уровне заряда батареи и установленном языке. Эти сведения могут использоваться не только для маркетинга, но и для формирования поведенческих моделей. Часто пользователь формально соглашается на передачу данных, не читая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности. При этом многие иностранные сервисы намеренно делают эти документы сложными, длинными и запутанными, чтобы скрыть реальный масштаб сбора информации. В некоторых случаях данные могут передаваться третьим сторонам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя", - объяснил парламентарий. Депутат предупредил: опасность заключается в том, что собранные сведения могут попадать в другие юрисдикции, где контроль со стороны пользователя или государства практически невозможен. "Это особенно актуально в случае сервисов, подконтрольных компаниям из недружественных стран. В результате возможны утечки, несанкционированная коммерческая аналитика. Пользователям стоит обращать внимание на разрешения, которые запрашивает приложение: если, например, программа для заметок требует доступ к микрофону, геолокации и контактам — это тревожный сигнал. Также важно использовать средства блокировки трекеров и выбирать те сервисы, которые открыто декларируют соответствие национальному законодательству о защите данных", - подчеркнул он. Немкин напомнил, что за последние годы ряд крупных иностранных сервисов оказался в центре скандалов, связанных с тайным или агрессивным сбором данных пользователей. Одним из самых обсуждаемых случаев стал TikTok. Приложение обвиняли в сборе большого объема пользовательской информации, включая метаданные, геолокацию, данные буфера обмена и даже биометрию. "Другой крупный игрок — Meta* (Facebook*) (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская), чья репутация пострадала после громкого скандала с Cambridge Analytica. Тогда выяснилось, что стороннее приложение получило доступ к персональным данным десятков миллионов пользователей, которые впоследствии использовались в политических целях", -рассказал депутат. Также парламентарий напомнил и про ситуацию с компанией Google, которая неоднократно подвергалась критике. "Расследования в США, Австралии и Южной Корее показали, что Google может продолжать отслеживать местоположение пользователей даже при отключенной функции истории геолокации. Android-приложения часто содержат десятки встроенных трекеров, а система в целом собирает огромный объем данных о действиях пользователя, его привычках, местоположении и голосовой активности", - заключил он.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250703/gosduma-2026901613.html
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технологии, россия, сша, австралия, антон немкин (депутат), госдума рф, cambridge analytica, google, единый государственный экзамен (егэ)
Технологии, Россия, США, Австралия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Cambridge Analytica, Google, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные, в ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Сбор персональных данных — один из главных активов цифровых платформ, и многие иностранные сервисы делают это незаметно для пользователя. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя. Всё это позволяет формировать подробные цифровые профили без явного согласия человека", - сказал он.
По словам депутата, особенно активно собираются так называемые метаданные — это информация не о содержании, а о контексте: когда, где и как пользователь взаимодействует с сервисом.
"Например, даже простое открытие приложения может передать данные о вашем IP-адресе, геолокации, модели устройства, уровне заряда батареи и установленном языке. Эти сведения могут использоваться не только для маркетинга, но и для формирования поведенческих моделей. Часто пользователь формально соглашается на передачу данных, не читая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности. При этом многие иностранные сервисы намеренно делают эти документы сложными, длинными и запутанными, чтобы скрыть реальный масштаб сбора информации. В некоторых случаях данные могут передаваться третьим сторонам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя", - объяснил парламентарий.
Депутат предупредил: опасность заключается в том, что собранные сведения могут попадать в другие юрисдикции, где контроль со стороны пользователя или государства практически невозможен.
"Это особенно актуально в случае сервисов, подконтрольных компаниям из недружественных стран. В результате возможны утечки, несанкционированная коммерческая аналитика. Пользователям стоит обращать внимание на разрешения, которые запрашивает приложение: если, например, программа для заметок требует доступ к микрофону, геолокации и контактам — это тревожный сигнал. Также важно использовать средства блокировки трекеров и выбирать те сервисы, которые открыто декларируют соответствие национальному законодательству о защите данных", - подчеркнул он.
Немкин
напомнил, что за последние годы ряд крупных иностранных сервисов оказался в центре скандалов, связанных с тайным или агрессивным сбором данных пользователей. Одним из самых обсуждаемых случаев стал TikTok. Приложение обвиняли в сборе большого объема пользовательской информации, включая метаданные, геолокацию, данные буфера обмена и даже биометрию.
"Другой крупный игрок — Meta* (Facebook*) (принадлежит Meta*, запрещена в РФ
как экстремистская), чья репутация пострадала после громкого скандала с Cambridge Analytica
. Тогда выяснилось, что стороннее приложение получило доступ к персональным данным десятков миллионов пользователей, которые впоследствии использовались в политических целях", -рассказал депутат.
Также парламентарий напомнил и про ситуацию с компанией Google
, которая неоднократно подвергалась критике.
"Расследования в США
, Австралии
и Южной Корее
показали, что Google может продолжать отслеживать местоположение пользователей даже при отключенной функции истории геолокации. Android-приложения часто содержат десятки встроенных трекеров, а система в целом собирает огромный объем данных о действиях пользователя, его привычках, местоположении и голосовой активности", - заключил он.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская