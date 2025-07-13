https://ria.ru/20250713/gosduma-2028828052.html

В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные

В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные - РИА Новости, 13.07.2025

В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные

Иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные, в ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T02:49:00+03:00

2025-07-13T02:49:00+03:00

2025-07-13T02:49:00+03:00

технологии

россия

сша

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антон немкин (депутат)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные, в ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Сбор персональных данных — один из главных активов цифровых платформ, и многие иностранные сервисы делают это незаметно для пользователя. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя. Всё это позволяет формировать подробные цифровые профили без явного согласия человека", - сказал он. По словам депутата, особенно активно собираются так называемые метаданные — это информация не о содержании, а о контексте: когда, где и как пользователь взаимодействует с сервисом. "Например, даже простое открытие приложения может передать данные о вашем IP-адресе, геолокации, модели устройства, уровне заряда батареи и установленном языке. Эти сведения могут использоваться не только для маркетинга, но и для формирования поведенческих моделей. Часто пользователь формально соглашается на передачу данных, не читая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности. При этом многие иностранные сервисы намеренно делают эти документы сложными, длинными и запутанными, чтобы скрыть реальный масштаб сбора информации. В некоторых случаях данные могут передаваться третьим сторонам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя", - объяснил парламентарий. Депутат предупредил: опасность заключается в том, что собранные сведения могут попадать в другие юрисдикции, где контроль со стороны пользователя или государства практически невозможен. "Это особенно актуально в случае сервисов, подконтрольных компаниям из недружественных стран. В результате возможны утечки, несанкционированная коммерческая аналитика. Пользователям стоит обращать внимание на разрешения, которые запрашивает приложение: если, например, программа для заметок требует доступ к микрофону, геолокации и контактам — это тревожный сигнал. Также важно использовать средства блокировки трекеров и выбирать те сервисы, которые открыто декларируют соответствие национальному законодательству о защите данных", - подчеркнул он. Немкин напомнил, что за последние годы ряд крупных иностранных сервисов оказался в центре скандалов, связанных с тайным или агрессивным сбором данных пользователей. Одним из самых обсуждаемых случаев стал TikTok. Приложение обвиняли в сборе большого объема пользовательской информации, включая метаданные, геолокацию, данные буфера обмена и даже биометрию. "Другой крупный игрок — Meta* (Facebook*) (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская), чья репутация пострадала после громкого скандала с Cambridge Analytica. Тогда выяснилось, что стороннее приложение получило доступ к персональным данным десятков миллионов пользователей, которые впоследствии использовались в политических целях", -рассказал депутат. Также парламентарий напомнил и про ситуацию с компанией Google, которая неоднократно подвергалась критике. "Расследования в США, Австралии и Южной Корее показали, что Google может продолжать отслеживать местоположение пользователей даже при отключенной функции истории геолокации. Android-приложения часто содержат десятки встроенных трекеров, а система в целом собирает огромный объем данных о действиях пользователя, его привычках, местоположении и голосовой активности", - заключил он.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250703/gosduma-2026901613.html

https://ria.ru/20250628/kiberbezopasnost-2025965174.html

https://ria.ru/20250625/gosduma-2025235202.html

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технологии, россия, сша, австралия, антон немкин (депутат), госдума рф, cambridge analytica, google, единый государственный экзамен (егэ)