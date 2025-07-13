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В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные - РИА Новости, 13.07.2025
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02:49 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/gosduma-2028828052.html
В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные
В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные - РИА Новости, 13.07.2025
В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные
Иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные, в ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T02:49:00+03:00
2025-07-13T02:49:00+03:00
технологии
россия
сша
австралия
антон немкин (депутат)
госдума рф
cambridge analytica
google
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные, в ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Сбор персональных данных — один из главных активов цифровых платформ, и многие иностранные сервисы делают это незаметно для пользователя. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя. Всё это позволяет формировать подробные цифровые профили без явного согласия человека", - сказал он. По словам депутата, особенно активно собираются так называемые метаданные — это информация не о содержании, а о контексте: когда, где и как пользователь взаимодействует с сервисом. "Например, даже простое открытие приложения может передать данные о вашем IP-адресе, геолокации, модели устройства, уровне заряда батареи и установленном языке. Эти сведения могут использоваться не только для маркетинга, но и для формирования поведенческих моделей. Часто пользователь формально соглашается на передачу данных, не читая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности. При этом многие иностранные сервисы намеренно делают эти документы сложными, длинными и запутанными, чтобы скрыть реальный масштаб сбора информации. В некоторых случаях данные могут передаваться третьим сторонам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя", - объяснил парламентарий. Депутат предупредил: опасность заключается в том, что собранные сведения могут попадать в другие юрисдикции, где контроль со стороны пользователя или государства практически невозможен. "Это особенно актуально в случае сервисов, подконтрольных компаниям из недружественных стран. В результате возможны утечки, несанкционированная коммерческая аналитика. Пользователям стоит обращать внимание на разрешения, которые запрашивает приложение: если, например, программа для заметок требует доступ к микрофону, геолокации и контактам — это тревожный сигнал. Также важно использовать средства блокировки трекеров и выбирать те сервисы, которые открыто декларируют соответствие национальному законодательству о защите данных", - подчеркнул он. Немкин напомнил, что за последние годы ряд крупных иностранных сервисов оказался в центре скандалов, связанных с тайным или агрессивным сбором данных пользователей. Одним из самых обсуждаемых случаев стал TikTok. Приложение обвиняли в сборе большого объема пользовательской информации, включая метаданные, геолокацию, данные буфера обмена и даже биометрию. "Другой крупный игрок — Meta* (Facebook*) (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская), чья репутация пострадала после громкого скандала с Cambridge Analytica. Тогда выяснилось, что стороннее приложение получило доступ к персональным данным десятков миллионов пользователей, которые впоследствии использовались в политических целях", -рассказал депутат. Также парламентарий напомнил и про ситуацию с компанией Google, которая неоднократно подвергалась критике. "Расследования в США, Австралии и Южной Корее показали, что Google может продолжать отслеживать местоположение пользователей даже при отключенной функции истории геолокации. Android-приложения часто содержат десятки встроенных трекеров, а система в целом собирает огромный объем данных о действиях пользователя, его привычках, местоположении и голосовой активности", - заключил он.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, россия, сша, австралия, антон немкин (депутат), госдума рф, cambridge analytica, google, единый государственный экзамен (егэ)
Технологии, Россия, США, Австралия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Cambridge Analytica, Google, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В ГД рассказали, как иностранные сервисы скрытно собирают личные данные

Депутат Немкин: иностранные ресурсы скрытно собирают личные данные через трекеры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные, в ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Сбор персональных данных — один из главных активов цифровых платформ, и многие иностранные сервисы делают это незаметно для пользователя. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя. Всё это позволяет формировать подробные цифровые профили без явного согласия человека", - сказал он.
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По словам депутата, особенно активно собираются так называемые метаданные — это информация не о содержании, а о контексте: когда, где и как пользователь взаимодействует с сервисом.
"Например, даже простое открытие приложения может передать данные о вашем IP-адресе, геолокации, модели устройства, уровне заряда батареи и установленном языке. Эти сведения могут использоваться не только для маркетинга, но и для формирования поведенческих моделей. Часто пользователь формально соглашается на передачу данных, не читая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности. При этом многие иностранные сервисы намеренно делают эти документы сложными, длинными и запутанными, чтобы скрыть реальный масштаб сбора информации. В некоторых случаях данные могут передаваться третьим сторонам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя", - объяснил парламентарий.
Депутат предупредил: опасность заключается в том, что собранные сведения могут попадать в другие юрисдикции, где контроль со стороны пользователя или государства практически невозможен.
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"Это особенно актуально в случае сервисов, подконтрольных компаниям из недружественных стран. В результате возможны утечки, несанкционированная коммерческая аналитика. Пользователям стоит обращать внимание на разрешения, которые запрашивает приложение: если, например, программа для заметок требует доступ к микрофону, геолокации и контактам — это тревожный сигнал. Также важно использовать средства блокировки трекеров и выбирать те сервисы, которые открыто декларируют соответствие национальному законодательству о защите данных", - подчеркнул он.
Немкин напомнил, что за последние годы ряд крупных иностранных сервисов оказался в центре скандалов, связанных с тайным или агрессивным сбором данных пользователей. Одним из самых обсуждаемых случаев стал TikTok. Приложение обвиняли в сборе большого объема пользовательской информации, включая метаданные, геолокацию, данные буфера обмена и даже биометрию.
"Другой крупный игрок — Meta* (Facebook*) (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская), чья репутация пострадала после громкого скандала с Cambridge Analytica. Тогда выяснилось, что стороннее приложение получило доступ к персональным данным десятков миллионов пользователей, которые впоследствии использовались в политических целях", -рассказал депутат.
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Также парламентарий напомнил и про ситуацию с компанией Google, которая неоднократно подвергалась критике.
"Расследования в США, Австралии и Южной Корее показали, что Google может продолжать отслеживать местоположение пользователей даже при отключенной функции истории геолокации. Android-приложения часто содержат десятки встроенных трекеров, а система в целом собирает огромный объем данных о действиях пользователя, его привычках, местоположении и голосовой активности", - заключил он.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ТехнологииРоссияСШААвстралияАнтон Немкин (депутат)Госдума РФCambridge AnalyticaGoogleЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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