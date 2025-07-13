https://ria.ru/20250713/gorlovka-2028895859.html

В Горловке три человека пострадали из-за урагана

В Горловке три человека пострадали из-за урагана - РИА Новости, 13.07.2025

В Горловке три человека пострадали из-за урагана

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате урагана в Горловке, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T19:36:00+03:00

2025-07-13T19:36:00+03:00

2025-07-13T19:36:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате урагана в Горловке, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. "В результате урагана в Горловке пострадало три человека, в том числе ребенок 2009 года рождения. Массовое падение деревьев и веток. Сорванные кровли. Штаб по ЧС приступил к работам по ликвидации стихии", - написал Приходько в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250713/donetsk-2028891347.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия