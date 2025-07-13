Глава Минэнерго Украины заявил, что обсуждал с Баку возможные поставки газа
Галущенко заявил об обсуждении с Шахбазовым поставок азербайджанского газа Киеву
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции на Украине
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым возможность поставок газа на Украину.
"Азербайджан - один из ключевых поставщиков энергетических ресурсов в Европу, и Украина видит большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах добычи, хранения природного газа и транспортировки. С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым… обсудили возможности поставок азербайджанского газа в Украину в рамках европейской стратегии диверсификации энергоснабжения", - написал Галущенко на своей странице в соцсети Facebook*.
Украине засчитали первое поражение
9 июля, 08:00
Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на предстоящий сезон, по данным агентства, может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Европе накаляются газовые страсти
11 июня, 08:00