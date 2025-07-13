Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго Украины заявил, что обсуждал с Баку возможные поставки газа - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/gaz-2028870009.html
Глава Минэнерго Украины заявил, что обсуждал с Баку возможные поставки газа
Глава Минэнерго Украины заявил, что обсуждал с Баку возможные поставки газа - РИА Новости, 13.07.2025
Глава Минэнерго Украины заявил, что обсуждал с Баку возможные поставки газа
Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым возможность поставок газа на Украину. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:56:00+03:00
2025-07-13T14:56:00+03:00
экономика
украина
европа
россия
герман галущенко
денис шмыгаль
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым возможность поставок газа на Украину. "Азербайджан - один из ключевых поставщиков энергетических ресурсов в Европу, и Украина видит большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах добычи, хранения природного газа и транспортировки. С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым… обсудили возможности поставок азербайджанского газа в Украину в рамках европейской стратегии диверсификации энергоснабжения", - написал Галущенко на своей странице в соцсети Facebook*. Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на предстоящий сезон, по данным агентства, может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250709/ukraina-2027952178.html
https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f2ec3aed612c91b51158d7d3b5254457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, европа, россия, герман галущенко, денис шмыгаль, нафтогаз украины
Экономика, Украина, Европа, Россия, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Нафтогаз Украины
Глава Минэнерго Украины заявил, что обсуждал с Баку возможные поставки газа

Галущенко заявил об обсуждении с Шахбазовым поставок азербайджанского газа Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции на Украине
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым возможность поставок газа на Украину.
"Азербайджан - один из ключевых поставщиков энергетических ресурсов в Европу, и Украина видит большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах добычи, хранения природного газа и транспортировки. С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым… обсудили возможности поставок азербайджанского газа в Украину в рамках европейской стратегии диверсификации энергоснабжения", - написал Галущенко на своей странице в соцсети Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Украине засчитали первое поражение
9 июля, 08:00
Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на предстоящий сезон, по данным агентства, может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Европе накаляются газовые страсти
11 июня, 08:00
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаРоссияГерман ГалущенкоДенис ШмыгальНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала