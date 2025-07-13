Ганчев рассказал о продвижении ВС России около Купянска и Волчанска
Ганчев: ВС РФ успешно наступают в районе Купянска и Волчанска
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские вооруженные силы продвигаются в районе Купянска и Волчанска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Сейчас очень активно продвигаются наши подразделения, освобождая поселок за поселком. И действительно, вот эти населенные пункты — это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день", — сказал он.
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Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая протекает посередине населенного пункта. Российские войска форсировали водную преграду к северу от Купянска.
Также, по словам Ганчева, российские военные расширяют зону контроля вокруг Волчанска.
"То есть та самая санитарная зона, которая не позволяет противнику наносить удары по Белгородской области безнаказанно", — подчеркнул собеседник агентства.
Волчанск — важный узел обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику противника на этом участке фронта.
Ганчев также рассказал, что российские войска освободили более 75 сел в Харьковской области, 35 из них — под административным контролем властей. Он добавил, что объявленная Киевом эвакуация жителей 325 харьковских сел выглядит как предсмертная агония, при этом сами власти давно уже покинули эти поселки.
В прошлое воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области.
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