https://ria.ru/20250713/ganchev-2028877353.html

Ганчев рассказал о продвижении ВС России около Купянска и Волчанска

Ганчев рассказал о продвижении ВС России около Купянска и Волчанска - РИА Новости, 13.07.2025

Ганчев рассказал о продвижении ВС России около Купянска и Волчанска

Российские вооруженные силы продвигаются в районе Купянска и Волчанска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:46:00+03:00

2025-07-13T16:46:00+03:00

2025-07-13T19:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

белгородская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские вооруженные силы продвигаются в районе Купянска и Волчанска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Сейчас очень активно продвигаются наши подразделения, освобождая поселок за поселком. И действительно, вот эти населенные пункты — это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день", — сказал он.Также, по словам Ганчева, российские военные расширяют зону контроля вокруг Волчанска."То есть та самая санитарная зона, которая не позволяет противнику наносить удары по Белгородской области безнаказанно", — подчеркнул собеседник агентства.Ганчев также рассказал, что российские войска освободили более 75 сел в Харьковской области, 35 из них — под административным контролем властей. Он добавил, что объявленная Киевом эвакуация жителей 325 харьковских сел выглядит как предсмертная агония, при этом сами власти давно уже покинули эти поселки.В прошлое воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области.

https://ria.ru/20250703/marochko-2026862204.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027895861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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волчанск, харьковская область, белгородская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф