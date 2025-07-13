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Ганчев рассказал о продвижении ВС России около Купянска и Волчанска - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:46 13.07.2025 (обновлено: 19:01 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/ganchev-2028877353.html
Ганчев рассказал о продвижении ВС России около Купянска и Волчанска
Ганчев рассказал о продвижении ВС России около Купянска и Волчанска - РИА Новости, 13.07.2025
Ганчев рассказал о продвижении ВС России около Купянска и Волчанска
Российские вооруженные силы продвигаются в районе Купянска и Волчанска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:46:00+03:00
2025-07-13T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
белгородская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские вооруженные силы продвигаются в районе Купянска и Волчанска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Сейчас очень активно продвигаются наши подразделения, освобождая поселок за поселком. И действительно, вот эти населенные пункты — это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день", — сказал он.Также, по словам Ганчева, российские военные расширяют зону контроля вокруг Волчанска."То есть та самая санитарная зона, которая не позволяет противнику наносить удары по Белгородской области безнаказанно", — подчеркнул собеседник агентства.Ганчев также рассказал, что российские войска освободили более 75 сел в Харьковской области, 35 из них — под административным контролем властей. Он добавил, что объявленная Киевом эвакуация жителей 325 харьковских сел выглядит как предсмертная агония, при этом сами власти давно уже покинули эти поселки.В прошлое воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области.
https://ria.ru/20250703/marochko-2026862204.html
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
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волчанск, харьковская область, белгородская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Белгородская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
Ганчев рассказал о продвижении ВС России около Купянска и Волчанска

Ганчев: ВС РФ успешно наступают в районе Купянска и Волчанска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские вооруженные силы продвигаются в районе Купянска и Волчанска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Сейчас очень активно продвигаются наши подразделения, освобождая поселок за поселком. И действительно, вот эти населенные пункты — это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день", — сказал он.
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Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая протекает посередине населенного пункта. Российские войска форсировали водную преграду к северу от Купянска.

Также, по словам Ганчева, российские военные расширяют зону контроля вокруг Волчанска.
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"То есть та самая санитарная зона, которая не позволяет противнику наносить удары по Белгородской области безнаказанно", — подчеркнул собеседник агентства.

Волчанск — важный узел обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику противника на этом участке фронта.

Ганчев также рассказал, что российские войска освободили более 75 сел в Харьковской области, 35 из них — под административным контролем властей. Он добавил, что объявленная Киевом эвакуация жителей 325 харьковских сел выглядит как предсмертная агония, при этом сами власти давно уже покинули эти поселки.
В прошлое воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьБелгородская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
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