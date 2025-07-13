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Франция начнет диалог с ЕС по использованию ядерного оружия - РИА Новости, 13.07.2025
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22:19 13.07.2025 (обновлено: 22:20 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/frantsija-2028907373.html
Франция начнет диалог с ЕС по использованию ядерного оружия
Франция начнет диалог с ЕС по использованию ядерного оружия - РИА Новости, 13.07.2025
Франция начнет диалог с ЕС по использованию ядерного оружия
Франция начнет диалог с партнерами в ЕС по теме использования ее ядерного оружия для коллективной европейской безопасности, заявил французский президент... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:19:00+03:00
2025-07-13T22:20:00+03:00
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Франция начнет диалог с партнерами в ЕС по теме использования ее ядерного оружия для коллективной европейской безопасности, заявил французский президент Эммануэль Макрон. "Чтобы дать полную оценку роли нашего ядерного оружия для коллективной безопасности, я поставил задачу нашему министру обороны начать стратегический диалог с теми нашими европейскими партнерами, кто к этому готов. Я вернусь к этому вопросу в конце года, чтобы оценить прогресс", - сказал Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, 14 июля. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Он напомнил, что ранее на неделе было заключено соглашение между Францией и Великобританией о координации "независимых средств ядерного сдерживания", отметив, что "для Европы не существует такой экстремальной угрозы, на которую не смогли бы ответить наши две страны". "После подписанного в Нортвуде соглашения Великобритания встретится с Германией через нескольких дней. А мы с нашими немецкими партнерами проведем заседание франко-германского совета по обороне и безопасности в конце августа, где будут приняты новые решения", - сообщил Макрон. В мае Макрон заявил, что Франция готова начать обсуждение вопроса о размещении французских самолетов, вооруженных ядерными боеголовками, в других европейских странах. Ранее президент Франции также сообщил, что истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе Люксей на границе с ФРГ в 2035 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что распространение ядерного оружия на Европейском континенте не добавит Европе безопасности, предсказуемости и стабильности. Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это "ответ на призыв" нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Пресс-секретарь президента РФ назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250305/makron-2003302669.html
https://ria.ru/20250318/manipulyatsii-2005802735.html
https://ria.ru/20250227/minoborony-2001926374.html
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в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, дмитрий песков, фридрих мерц, нато, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, НАТО, Евросоюз
Франция начнет диалог с ЕС по использованию ядерного оружия

Макрон: Франция начнет диалог с ЕС по вопросу использования ее ядерного оружия

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Франция начнет диалог с партнерами в ЕС по теме использования ее ядерного оружия для коллективной европейской безопасности, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Чтобы дать полную оценку роли нашего ядерного оружия для коллективной безопасности, я поставил задачу нашему министру обороны начать стратегический диалог с теми нашими европейскими партнерами, кто к этому готов. Я вернусь к этому вопросу в конце года, чтобы оценить прогресс", - сказал Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, 14 июля. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Макрон начнет дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС
5 марта, 22:14
Он напомнил, что ранее на неделе было заключено соглашение между Францией и Великобританией о координации "независимых средств ядерного сдерживания", отметив, что "для Европы не существует такой экстремальной угрозы, на которую не смогли бы ответить наши две страны".
"После подписанного в Нортвуде соглашения Великобритания встретится с Германией через нескольких дней. А мы с нашими немецкими партнерами проведем заседание франко-германского совета по обороне и безопасности в конце августа, где будут приняты новые решения", - сообщил Макрон.
В мае Макрон заявил, что Франция готова начать обсуждение вопроса о размещении французских самолетов, вооруженных ядерными боеголовками, в других европейских странах. Ранее президент Франции также сообщил, что истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе Люксей на границе с ФРГ в 2035 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что распространение ядерного оружия на Европейском континенте не добавит Европе безопасности, предсказуемости и стабильности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Захарова рассказал о манипуляциях Макрона с ядерным оружием
18 марта, 18:19
Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это "ответ на призыв" нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Пресс-секретарь президента РФ назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС
27 февраля, 13:10
 
В миреФранцияРоссияЕвропаЭммануэль МакронДмитрий ПесковФридрих МерцНАТОЕвросоюз
 
 
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