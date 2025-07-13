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Фотограф в Москве выиграл суд за использование снимков щенят на Wildberries - РИА Новости, 13.07.2025
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10:00 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/foto-2028845848.html
Фотограф в Москве выиграл суд за использование снимков щенят на Wildberries
Фотограф в Москве выиграл суд за использование снимков щенят на Wildberries - РИА Новости, 13.07.2025
Фотограф в Москве выиграл суд за использование снимков щенят на Wildberries
Фотограф отсудил компенсацию у предпринимателя, который использовал его фотографии щенят для продажи зоотоваров на маркетплейсе Wildberries, сказано в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:00:00+03:00
2025-07-13T10:00:00+03:00
россия
происшествия
wildberries
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фотограф отсудил компенсацию у предпринимателя, который использовал его фотографии щенят для продажи зоотоваров на маркетплейсе Wildberries, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе, он обнаружил, что сделанные им фотографии "Щенок породы вельш корги, сидящий с открытой пастью и высунутым языком" и "Померанский шпиц, лежащий рядом с рыжим котом" используются для оформления карточек для продажи переносок для животных. При этом, согласно документу, договор на право использования фотографий с ним не заключили. "Данные действия причинили ему нравственные переживания, поскольку, достижение его творческой деятельности используется в коммерческих целях при полном игнорировании его авторских прав, в связи с чем он лишился заслуженного признания своих творческих достижений, навыков, умений и профессионализма", - сказано в решении столичного суда. Там отмечается, что дополнение фотографий информацией о продукции полностью искажает смысловую нагрузку фотографического произведения и создает впечатление у потребителя, что "животные испытывают интерес к продукции ответчика". "Такое искажение фотографий также причиняют истцу нравственные страдания, поскольку фотография воспринимается и истолковывается зрителем не в соответствие с его творческим замыслом", - отметил суд. Суд указал, что использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством РФ. В итоге он взыскал с предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав, за моральный вред и судебные расходы.
https://ria.ru/20250624/gosduma-2025091994.html
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россия, происшествия, wildberries, москва
Россия, Происшествия, Wildberries, Москва
Фотограф в Москве выиграл суд за использование снимков щенят на Wildberries

Фотограф отсудил компенсацию за использование фото щенят для продажи зоотоваров

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фотограф отсудил компенсацию у предпринимателя, который использовал его фотографии щенят для продажи зоотоваров на маркетплейсе Wildberries, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документе, он обнаружил, что сделанные им фотографии "Щенок породы вельш корги, сидящий с открытой пастью и высунутым языком" и "Померанский шпиц, лежащий рядом с рыжим котом" используются для оформления карточек для продажи переносок для животных. При этом, согласно документу, договор на право использования фотографий с ним не заключили.
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"Данные действия причинили ему нравственные переживания, поскольку, достижение его творческой деятельности используется в коммерческих целях при полном игнорировании его авторских прав, в связи с чем он лишился заслуженного признания своих творческих достижений, навыков, умений и профессионализма", - сказано в решении столичного суда.
Там отмечается, что дополнение фотографий информацией о продукции полностью искажает смысловую нагрузку фотографического произведения и создает впечатление у потребителя, что "животные испытывают интерес к продукции ответчика".
"Такое искажение фотографий также причиняют истцу нравственные страдания, поскольку фотография воспринимается и истолковывается зрителем не в соответствие с его творческим замыслом", - отметил суд.
Суд указал, что использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством РФ. В итоге он взыскал с предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав, за моральный вред и судебные расходы.
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