https://ria.ru/20250713/foto-2028845848.html

Фотограф в Москве выиграл суд за использование снимков щенят на Wildberries

Фотограф в Москве выиграл суд за использование снимков щенят на Wildberries - РИА Новости, 13.07.2025

Фотограф в Москве выиграл суд за использование снимков щенят на Wildberries

Фотограф отсудил компенсацию у предпринимателя, который использовал его фотографии щенят для продажи зоотоваров на маркетплейсе Wildberries, сказано в... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:00:00+03:00

2025-07-13T10:00:00+03:00

2025-07-13T10:00:00+03:00

россия

происшествия

wildberries

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Фотограф отсудил компенсацию у предпринимателя, который использовал его фотографии щенят для продажи зоотоваров на маркетплейсе Wildberries, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе, он обнаружил, что сделанные им фотографии "Щенок породы вельш корги, сидящий с открытой пастью и высунутым языком" и "Померанский шпиц, лежащий рядом с рыжим котом" используются для оформления карточек для продажи переносок для животных. При этом, согласно документу, договор на право использования фотографий с ним не заключили. "Данные действия причинили ему нравственные переживания, поскольку, достижение его творческой деятельности используется в коммерческих целях при полном игнорировании его авторских прав, в связи с чем он лишился заслуженного признания своих творческих достижений, навыков, умений и профессионализма", - сказано в решении столичного суда. Там отмечается, что дополнение фотографий информацией о продукции полностью искажает смысловую нагрузку фотографического произведения и создает впечатление у потребителя, что "животные испытывают интерес к продукции ответчика". "Такое искажение фотографий также причиняют истцу нравственные страдания, поскольку фотография воспринимается и истолковывается зрителем не в соответствие с его творческим замыслом", - отметил суд. Суд указал, что использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством РФ. В итоге он взыскал с предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав, за моральный вред и судебные расходы.

https://ria.ru/20250624/gosduma-2025091994.html

https://ria.ru/20250514/pesnyary-2016946378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия, wildberries, москва