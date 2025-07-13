"Какое безумие". Решение Макрона по России вызвало ярость во Франции
Политик Филиппо назвал открытие штаба коалиции желающих в Париже безумием
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X открытие штаба коалиции желающих в Париже.
"Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его "Коалиция желающих", которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру... в Париже!" — говорится в публикации.
"Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его "Коалиция желающих", которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру... в Париже!" — говорится в публикации.
Политик поинтересовался, во сколько это обойдется французам.
"Лучший способ превратить Францию в мишень, но, может быть, это и есть цель — ускорить третью мировую войну?!" — добавил он.
Филиппо отметил, что ни один французский солдат не должен отправиться на Украину.
На этой неделе стало известно, что штаб "коалиции желающих" уже открыт и действует в Париже.
В заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмечается, что штаб-квартира в Париже, которую совместно возглавят Великобритания и Франция, будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции и "позволит партнерам гибко распределять силы и развертывать военные группы для выполнения различных оперативных задач". Через 12 месяцев штаб-квартира будет перемещена в Лондон.
"Лучший способ превратить Францию в мишень, но, может быть, это и есть цель — ускорить третью мировую войну?!" — добавил он.
Филиппо отметил, что ни один французский солдат не должен отправиться на Украину.
На этой неделе стало известно, что штаб "коалиции желающих" уже открыт и действует в Париже.
В заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмечается, что штаб-квартира в Париже, которую совместно возглавят Великобритания и Франция, будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции и "позволит партнерам гибко распределять силы и развертывать военные группы для выполнения различных оперативных задач". Через 12 месяцев штаб-квартира будет перемещена в Лондон.