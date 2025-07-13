https://ria.ru/20250713/filippo-2028840009.html

"Какое безумие". Решение Макрона по России вызвало ярость во Франции

"Какое безумие". Решение Макрона по России вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 13.07.2025

"Какое безумие". Решение Макрона по России вызвало ярость во Франции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X открытие штаба коалиции желающих в Париже. "Какое безумие! Макрон с гордостью... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T08:48:00+03:00

2025-07-13T08:48:00+03:00

2025-07-13T09:24:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X открытие штаба коалиции желающих в Париже. "Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его "Коалиция желающих", которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру... в Париже!" — говорится в публикации. Политик поинтересовался, во сколько это обойдется французам. "Лучший способ превратить Францию в мишень, но, может быть, это и есть цель — ускорить третью мировую войну?!" — добавил он. Филиппо отметил, что ни один французский солдат не должен отправиться на Украину. На этой неделе стало известно, что штаб "коалиции желающих" уже открыт и действует в Париже. В заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмечается, что штаб-квартира в Париже, которую совместно возглавят Великобритания и Франция, будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции и "позволит партнерам гибко распределять силы и развертывать военные группы для выполнения различных оперативных задач". Через 12 месяцев штаб-квартира будет перемещена в Лондон.

https://ria.ru/20250713/udar-2028838439.html

https://ria.ru/20250713/shrayver-2028841500.html

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в мире, париж, франция, россия