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"Какое безумие". Решение Макрона по России вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:48 13.07.2025 (обновлено: 09:24 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/filippo-2028840009.html
"Какое безумие". Решение Макрона по России вызвало ярость во Франции
"Какое безумие". Решение Макрона по России вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 13.07.2025
"Какое безумие". Решение Макрона по России вызвало ярость во Франции
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X открытие штаба коалиции желающих в Париже. "Какое безумие! Макрон с гордостью... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:48:00+03:00
2025-07-13T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
париж
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россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X открытие штаба коалиции желающих в Париже. "Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его "Коалиция желающих", которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру... в Париже!" — говорится в публикации. Политик поинтересовался, во сколько это обойдется французам. "Лучший способ превратить Францию в мишень, но, может быть, это и есть цель — ускорить третью мировую войну?!" — добавил он. Филиппо отметил, что ни один французский солдат не должен отправиться на Украину. На этой неделе стало известно, что штаб "коалиции желающих" уже открыт и действует в Париже. В заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмечается, что штаб-квартира в Париже, которую совместно возглавят Великобритания и Франция, будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции и "позволит партнерам гибко распределять силы и развертывать военные группы для выполнения различных оперативных задач". Через 12 месяцев штаб-квартира будет перемещена в Лондон.
https://ria.ru/20250713/udar-2028838439.html
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в мире, париж, франция, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Париж, Франция, Россия
"Какое безумие". Решение Макрона по России вызвало ярость во Франции

Политик Филиппо назвал открытие штаба коалиции желающих в Париже безумием

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X открытие штаба коалиции желающих в Париже.

"Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его "Коалиция желающих", которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру... в Париже!" — говорится в публикации.
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Политик поинтересовался, во сколько это обойдется французам.

"Лучший способ превратить Францию в мишень, но, может быть, это и есть цель — ускорить третью мировую войну?!" — добавил он.

Филиппо отметил, что ни один французский солдат не должен отправиться на Украину.

На этой неделе стало известно, что штаб "коалиции желающих" уже открыт и действует в Париже.

В заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмечается, что штаб-квартира в Париже, которую совместно возглавят Великобритания и Франция, будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции и "позволит партнерам гибко распределять силы и развертывать военные группы для выполнения различных оперативных задач". Через 12 месяцев штаб-квартира будет перемещена в Лондон.
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