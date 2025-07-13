https://ria.ru/20250713/fars-2028853540.html

СМИ узнали о ранении президента Ирана при ударе Израиля по Тегерану

СМИ узнали о ранении президента Ирана при ударе Израиля по Тегерану - РИА Новости, 13.07.2025

СМИ узнали о ранении президента Ирана при ударе Израиля по Тегерану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение во время одного из ударов Израиля по Тегерану, пишет Fars."Атака (Израиля. — Прим. ред.) началась в первой... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:09:00+03:00

2025-07-13T12:09:00+03:00

2025-07-13T15:23:00+03:00

в мире

иран

израиль

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение во время одного из ударов Израиля по Тегерану, пишет Fars."Атака (Израиля. — Прим. ред.) началась в первой половине дня <...> 16 июня, когда в здании на западе Тегерана проходило заседание Высшего совета нацбезопасности. <...> Ряд официальных лиц, в том числе президент, получили небольшие травмы ног в ходе эвакуации", — говорится в сообщении агентства.По информации агентства, модель атаки напоминала операцию, в результате которой в сентябре 2024 года во время бомбардировки Израилем штаб-квартиры ливанского шиитского военно-политического движения "Хезболла" в Южном Бейруте погиб генсек движения Хасан Насрулла.Как утверждает Fars, по входам и выходам из здания было выпущено шесть бомб или ракет, чтобы отрезать отходные пути и перекрыть доступ воздуха. После взрывов электричество было отключено, однако участники заседания смогли покинуть здание через заранее предусмотренный экстренный выход. Точность сведений, которыми обладала израильская сторона для проведения этой атаки, продолжает агентство, дает возможность рассмотрения версии об участии в инциденте шпиона.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения и ответил на нападение своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250629/iran-2026139133.html

https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html

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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан