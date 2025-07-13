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Ганчев прокомментировал эвакуацию 325 харьковских сел, объявленную Киевом - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:46 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/evakuatsiya-2028877696.html
Ганчев прокомментировал эвакуацию 325 харьковских сел, объявленную Киевом
Ганчев прокомментировал эвакуацию 325 харьковских сел, объявленную Киевом - РИА Новости, 13.07.2025
Ганчев прокомментировал эвакуацию 325 харьковских сел, объявленную Киевом
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что объявленная украинскими властями эвакуация жителей 325 харьковских сел РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:46:00+03:00
2025-07-13T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
авдеевка
донецкая народная республика
виталий ганчев
киев
украина
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что объявленная украинскими властями эвакуация жителей 325 харьковских сел выглядит как предсмертная агония, при этом сами власти давно уже покинули эти поселки. В четверг глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона сообщил, что жителей эвакуируют из 325 населенных пунктов региона. "Это практически как предсмертная агония. Когда они понимают, что они не смогут долго удерживать эту территорию в оккупации, они, конечно, сейчас будут предпринимать усилия. Мы знаем о том, что силовики органов власти давно уже эвакуировались, вывезли всю документацию", - сказал Ганчев. Он отметил, что украинские власти не только свои документы вывезли, но и целые предприятия. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, авдеевка, донецкая народная республика, виталий ганчев, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Виталий Ганчев, Киев, Украина
Ганчев прокомментировал эвакуацию 325 харьковских сел, объявленную Киевом

Ганчев назвал объявленную Киевом эвакуацию харьковских сел предсмертной агонией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что объявленная украинскими властями эвакуация жителей 325 харьковских сел выглядит как предсмертная агония, при этом сами власти давно уже покинули эти поселки.
В четверг глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона сообщил, что жителей эвакуируют из 325 населенных пунктов региона.
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"Это практически как предсмертная агония. Когда они понимают, что они не смогут долго удерживать эту территорию в оккупации, они, конечно, сейчас будут предпринимать усилия. Мы знаем о том, что силовики органов власти давно уже эвакуировались, вывезли всю документацию", - сказал Ганчев.
Он отметил, что украинские власти не только свои документы вывезли, но и целые предприятия.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВиталий ГанчевКиевУкраина
 
 
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