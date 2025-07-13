https://ria.ru/20250713/evakuatsiya-2028877696.html

Ганчев прокомментировал эвакуацию 325 харьковских сел, объявленную Киевом

Ганчев прокомментировал эвакуацию 325 харьковских сел, объявленную Киевом - РИА Новости, 13.07.2025

Ганчев прокомментировал эвакуацию 325 харьковских сел, объявленную Киевом

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что объявленная украинскими властями эвакуация жителей 325 харьковских сел РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:46:00+03:00

2025-07-13T16:46:00+03:00

2025-07-13T16:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

авдеевка

донецкая народная республика

виталий ганчев

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_b96317d4d46eec43a0da1310a0fb9254.jpg

БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что объявленная украинскими властями эвакуация жителей 325 харьковских сел выглядит как предсмертная агония, при этом сами власти давно уже покинули эти поселки. В четверг глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона сообщил, что жителей эвакуируют из 325 населенных пунктов региона. "Это практически как предсмертная агония. Когда они понимают, что они не смогут долго удерживать эту территорию в оккупации, они, конечно, сейчас будут предпринимать усилия. Мы знаем о том, что силовики органов власти давно уже эвакуировались, вывезли всю документацию", - сказал Ганчев. Он отметил, что украинские власти не только свои документы вывезли, но и целые предприятия. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

авдеевка

донецкая народная республика

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, авдеевка, донецкая народная республика, виталий ганчев, киев, украина