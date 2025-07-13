Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области электричество восстанавливают 72 бригады - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/elektrichestvo--2028850393.html
В Новгородской области электричество восстанавливают 72 бригады
В Новгородской области электричество восстанавливают 72 бригады - РИА Новости, 13.07.2025
В Новгородской области электричество восстанавливают 72 бригады
Электричество в Новгородской области после грозы восстанавливают уже 72 бригады, в том числе из других регионов прибыло 10, сообщает пресс-служба ПАО "Россети... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:16:00+03:00
2025-07-13T11:16:00+03:00
новгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:323:2952:1983_1920x0_80_0_0_7f8cfaf15b2000108438b8ec4baa7b81.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Электричество в Новгородской области после грозы восстанавливают уже 72 бригады, в том числе из других регионов прибыло 10, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад". Как сообщало ранее министерство ЖКХ и ТЭК региона, второй за три дня сильный шторм, который обрушился на регион в субботу, оставил без электричества более 22 тысяч жителей почти в 480 населённых пунктах. Вечером в субботу на ликвидации аварии было задействовано 32 бригады энергетиков. "Увеличили количество бригад для ликвидации последствий сильного шторма в Новгородской области. Продолжаем работать круглосуточно... На смене 72 бригады, задействовано 77 единиц техники. В Новгородской области работает 10 бригад из других регионов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Новгородском филиале "Россети Северо-Запад" сохраняется особый режим работы. С пятницы в регионе введён режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20250712/vladivostok-2028751848.html
https://ria.ru/20250710/tsiklon-2028276979.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26e753432ef3fdb69f394e1a8cd554bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, происшествия
Новгородская область, Происшествия
В Новгородской области электричество восстанавливают 72 бригады

Электричество в Новгородской области после грозы восстанавливают уже 72 бригады

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Ремонт линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Электричество в Новгородской области после грозы восстанавливают уже 72 бригады, в том числе из других регионов прибыло 10, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад".
Как сообщало ранее министерство ЖКХ и ТЭК региона, второй за три дня сильный шторм, который обрушился на регион в субботу, оставил без электричества более 22 тысяч жителей почти в 480 населённых пунктах. Вечером в субботу на ликвидации аварии было задействовано 32 бригады энергетиков.
Города России. Владивосток - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света
Вчера, 14:18
"Увеличили количество бригад для ликвидации последствий сильного шторма в Новгородской области. Продолжаем работать круглосуточно... На смене 72 бригады, задействовано 77 единиц техники. В Новгородской области работает 10 бригад из других регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Новгородском филиале "Россети Северо-Запад" сохраняется особый режим работы. С пятницы в регионе введён режим повышенной готовности.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта
10 июля, 09:25
 
Новгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала