https://ria.ru/20250713/elektrichestvo--2028850393.html
В Новгородской области электричество восстанавливают 72 бригады
В Новгородской области электричество восстанавливают 72 бригады - РИА Новости, 13.07.2025
В Новгородской области электричество восстанавливают 72 бригады
Электричество в Новгородской области после грозы восстанавливают уже 72 бригады, в том числе из других регионов прибыло 10, сообщает пресс-служба ПАО "Россети... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:16:00+03:00
2025-07-13T11:16:00+03:00
2025-07-13T11:16:00+03:00
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Электричество в Новгородской области после грозы восстанавливают уже 72 бригады, в том числе из других регионов прибыло 10, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад". Как сообщало ранее министерство ЖКХ и ТЭК региона, второй за три дня сильный шторм, который обрушился на регион в субботу, оставил без электричества более 22 тысяч жителей почти в 480 населённых пунктах. Вечером в субботу на ликвидации аварии было задействовано 32 бригады энергетиков. "Увеличили количество бригад для ликвидации последствий сильного шторма в Новгородской области. Продолжаем работать круглосуточно... На смене 72 бригады, задействовано 77 единиц техники. В Новгородской области работает 10 бригад из других регионов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Новгородском филиале "Россети Северо-Запад" сохраняется особый режим работы. С пятницы в регионе введён режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20250712/vladivostok-2028751848.html
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новгородская область, происшествия
Новгородская область, Происшествия
В Новгородской области электричество восстанавливают 72 бригады
Электричество в Новгородской области после грозы восстанавливают уже 72 бригады