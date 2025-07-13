https://ria.ru/20250713/ekspert-2028827479.html

Эксперт рассказал, когда водители могут покинуть место ДТП

Эксперт рассказал, когда водители могут покинуть место ДТП - РИА Новости, 13.07.2025

Эксперт рассказал, когда водители могут покинуть место ДТП

Водители в России могут покидать место ДТП для предотвращения затора, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T02:27:00+03:00

2025-07-13T02:27:00+03:00

2025-07-13T05:01:00+03:00

общество

россия

петр шкуматов

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Водители в России могут покидать место ДТП для предотвращения затора, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. "Верховный суд подтвердил - отъезд с места ДТП не влечёт автоматического лишения прав, водителю достаточно выполнить остальные обязательные действия: это фото-/видеофиксация, знак аварийной остановки, обмен данными участников ДТП", - рассказал Шкуматов. Эксперт выделил плюсы этого решения, среди которых защита добросовестных водителей, которые после фиксации ДТП стараются поскорее убрать машины с полосы ради безопасности и пропускной способности дороги. "Такое смягчение снижает число заторов, уменьшает риск вторичных столкновений и делает правоприменение более справедливым, ведь наказание за "побег" (до полутора лет без прав) явно не соответствовало ситуации мелкой "царапки", - объяснил Шкуматов. В то же время эксперт назвал и ряд минусов оставления места аварии. "Во-первых, пределы допустимого перемещения остались расплывчатыми: Верховный суд не назвал ни метров, ни минут, оставив инспекторам простор для субъективных решений. Во-вторых, перенос машин может осложнить последующую экспертизу - часть дорожных следов исчезает. Наконец, лазейкой могут воспользоваться недобросовестные водители: под предлогом "освобождаем дорогу" они фактически уезжают, и доказать умысел скрыться будет сложнее", - пояснил Шкуматов.

https://ria.ru/20250518/voditel-2017641174.html

https://ria.ru/20250308/dps-2003749047.html

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общество, россия, петр шкуматов