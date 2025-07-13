https://ria.ru/20250713/ekaterinburg-2028889063.html
В Екатеринбурге 26 сотрудников термального комплекса отравились хлором
В Екатеринбурге 26 сотрудников термального комплекса отравились хлором - РИА Новости, 13.07.2025
В Екатеринбурге 26 сотрудников термального комплекса отравились хлором
Более 25 сотрудников термального комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, причиной стало отравление РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T18:15:00+03:00
2025-07-13T18:15:00+03:00
2025-07-13T18:15:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Более 25 сотрудников термального комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, причиной стало отравление хлором, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава. "Сотрудники комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой. По предварительной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором. Сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели 26 пострадавших, троих из них госпитализировали", - говорится в сообщении. Как уточнили в минздраве, состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. По данным властей, из гостей комплекса за медицинской помощью никто не обращался. Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Екатеринбурге 26 сотрудников термального комплекса отравились хлором
В Екатеринбурге более 25 сотрудников комплекса "Баден-Баден" отравились хлором