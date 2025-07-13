https://ria.ru/20250713/dtp-2028855776.html

В Приангарье иномарка столкнулась с двумя большегрузами, есть погибшие

В Приангарье иномарка столкнулась с двумя большегрузами, есть погибшие - РИА Новости, 13.07.2025

В Приангарье иномарка столкнулась с двумя большегрузами, есть погибшие

Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении иномарки с двумя большегрузами на трассе Р-255 "Сибирь" в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:28:00+03:00

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2025-07-13T12:32:00+03:00

иркутская область

нижнеудинский район

kia rio

происшествия

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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении иномарки с двумя большегрузами на трассе Р-255 "Сибирь" в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области. На 1377-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в районе поселка Вознесенский Нижнеудинского района водитель Kia Rio при обгоне грузовика DAF столкнулся с ним, а затем, не справившись с управлением, совершил лобовое столкновение со встречным большегрузом Dongfeng. "В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Kia Rio, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. Водители большегрузов не пострадали", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются личности погибших. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

https://ria.ru/20250712/dtp-2028821607.html

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иркутская область

нижнеудинский район

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иркутская область, нижнеудинский район, kia rio, происшествия