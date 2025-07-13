https://ria.ru/20250713/dtp-2028824955.html

Водителей предупредили об изменении правил оформления ДТП с июля

Водителей предупредили об изменении правил оформления ДТП с июля - РИА Новости, 13.07.2025

Водителей предупредили об изменении правил оформления ДТП с июля

Лимит выплат по европротоколу с начала этого месяца увеличился в два раза — со 100 до 200 тысяч рублей, но не во всех случаях, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T03:18:00+03:00

2025-07-13T03:18:00+03:00

2025-07-13T02:46:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лимит выплат по европротоколу с начала этого месяца увеличился в два раза — со 100 до 200 тысяч рублей, но не во всех случаях, рассказал агентству "Прайм" эксперт по страховым рискам, владелец страховой компании "Астро-Волга" Ярослав Остудин.Он объяснил повышение тем, что из-за инфляции средняя цена ремонта давно превысила 100 тысяч рублей. Это загружало дороги и добавляло работы ГИБДД, поскольку водителям приходилось ждать инспекторов даже из-за незначительного превышения и даже опасений, что выплат не хватит."Новый лимит расширит применение европротокола, повысит его привлекательность и ускорит разбор аварий", — считает Остудин.Однако повышение касается лишь случаев, когда в аварии участвовали не более двух автомобилей, у обоих водителей есть полисы ОСАГО, в результате ДТП нет пострадавших. Если есть разногласия, при оформлении по европротоколу нужны фотографии, которые следует загрузить в специальное приложение. В противном случае выплата составит прежние 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250408/avtopodstavy-2009924609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, гибдд мвд рф, осаго