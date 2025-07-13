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Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего - РИА Новости, 13.07.2025
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
Друг телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник в беседе с РИА Новости опроверг информацию о его госпитализации, назвав эти сообщения враньем. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T15:22:00+03:00
2025-07-13T15:22:00+03:00
2025-07-13T15:22:00+03:00
шоубиз
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Друг телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник в беседе с РИА Новости опроверг информацию о его госпитализации, назвав эти сообщения враньем. Ранее в Telegram-канале Mash появилось сообщение о том, что Дроздова экстренно госпитализировали якобы для проведения операции. "Да вранье это. Врут как дышат. Нога заболела, суставы - все-таки возраст, уже 88 лет. Ставили уколы. Не переживайте, все в порядке", - сказал собеседник агентства.
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николай дроздов, общество
Шоубиз, Николай Дроздов, Общество
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
Друг Николая Дроздова Мирошник опроверг сообщения о госпитализации телеведущего