https://ria.ru/20250713/drozdov-2028871723.html

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего - РИА Новости, 13.07.2025

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Друг телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник в беседе с РИА Новости опроверг информацию о его госпитализации, назвав эти сообщения враньем. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T15:22:00+03:00

2025-07-13T15:22:00+03:00

2025-07-13T15:22:00+03:00

шоубиз

николай дроздов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848197698_0:236:3036:1943_1920x0_80_0_0_f788d5a9ff371e1992a4752b852bcf8f.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Друг телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник в беседе с РИА Новости опроверг информацию о его госпитализации, назвав эти сообщения враньем. Ранее в Telegram-канале Mash появилось сообщение о том, что Дроздова экстренно госпитализировали якобы для проведения операции. "Да вранье это. Врут как дышат. Нога заболела, суставы - все-таки возраст, уже 88 лет. Ставили уколы. Не переживайте, все в порядке", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250623/antonov-2024798994.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай дроздов, общество