https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html

В США сделали заявление об СВО

В США сделали заявление об СВО - РИА Новости, 13.07.2025

В США сделали заявление об СВО

Конфликт на Украине превратился в противостояние новейших беспилотников, ключевое значение в котором имеют FPV-дроны, пишет издание The Wall Street Journal. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T18:54:00+03:00

2025-07-13T18:54:00+03:00

2025-07-13T19:35:00+03:00

технологии

украина

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине превратился в противостояние новейших беспилотников, ключевое значение в котором имеют FPV-дроны, пишет издание The Wall Street Journal."В битве за Украину линия фронта все больше замирает. Причина: стремительное развитие технологий беспилотников", — утверждается в материале.Издание Bloomberg в начале июля отмечало, что Россия мастерски выстраивает процессы производства БПЛА в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.

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технологии, украина, россия, в мире