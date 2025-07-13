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В США сделали заявление об СВО - РИА Новости, 13.07.2025
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18:54 13.07.2025 (обновлено: 19:35 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html
В США сделали заявление об СВО
В США сделали заявление об СВО - РИА Новости, 13.07.2025
В США сделали заявление об СВО
Конфликт на Украине превратился в противостояние новейших беспилотников, ключевое значение в котором имеют FPV-дроны, пишет издание The Wall Street Journal. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T18:54:00+03:00
2025-07-13T19:35:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине превратился в противостояние новейших беспилотников, ключевое значение в котором имеют FPV-дроны, пишет издание The Wall Street Journal."В битве за Украину линия фронта все больше замирает. Причина: стремительное развитие технологий беспилотников", — утверждается в материале.Издание Bloomberg в начале июля отмечало, что Россия мастерски выстраивает процессы производства БПЛА в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
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технологии, украина, россия, в мире
Технологии, Украина, Россия, В мире
В США сделали заявление об СВО

WSJ: линия фронта на Украине замирает из-за FPV-дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине превратился в противостояние новейших беспилотников, ключевое значение в котором имеют FPV-дроны, пишет издание The Wall Street Journal.
"В битве за Украину линия фронта все больше замирает. Причина: стремительное развитие технологий беспилотников", — утверждается в материале.
Издание Bloomberg в начале июля отмечало, что Россия мастерски выстраивает процессы производства БПЛА в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации.
В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
Операторы FVP-дронов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России
1 июля, 13:08
 
ТехнологииУкраинаРоссияВ мире
 
 
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