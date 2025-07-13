https://ria.ru/20250713/dron-2028895411.html

При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали бойцы "Орлана"

При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали бойцы "Орлана" - РИА Новости, 13.07.2025

При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали бойцы "Орлана"

Двое бойцов подразделения "Орлан" получили тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на село Чайки Белгородского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T19:31:00+03:00

2025-07-13T19:31:00+03:00

2025-07-13T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Двое бойцов подразделения "Орлан" получили тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на село Чайки Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Чайки Белгородского района атаковано дроном. Двое бойцов получили ранения. Одного мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Второй пострадавший, также находящийся в тяжелом состоянии, с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставлен в Октябрьскую РБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в поселке Октябрьский производственное предприятие атаковано FPV-дроном. В Борисовском районе в селе Байцуры от удара дрона загорелась кровля частного дома, уточнил он. "В городе Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль - повреждены кабина и цистерна. Второй FPV-дрон сдетонировал на стоянке предприятия - повреждены остекление складского помещения и один автомобиль. В селе Купино Шебекинского округа от детонации беспилотника посечен осколками грузовой автомобиль. В селе Новая Таволжанка вследствие прилета снаряда повреждено остекление частного домовладения", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20250711/putin-2028564796.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия