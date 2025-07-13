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При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали бойцы "Орлана" - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:31 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/dron-2028895411.html
При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали бойцы "Орлана"
При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали бойцы "Орлана" - РИА Новости, 13.07.2025
При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали бойцы "Орлана"
Двое бойцов подразделения "Орлан" получили тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на село Чайки Белгородского района, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T19:31:00+03:00
2025-07-13T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Двое бойцов подразделения "Орлан" получили тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на село Чайки Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Чайки Белгородского района атаковано дроном. Двое бойцов получили ранения. Одного мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Второй пострадавший, также находящийся в тяжелом состоянии, с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставлен в Октябрьскую РБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в поселке Октябрьский производственное предприятие атаковано FPV-дроном. В Борисовском районе в селе Байцуры от удара дрона загорелась кровля частного дома, уточнил он. "В городе Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль - повреждены кабина и цистерна. Второй FPV-дрон сдетонировал на стоянке предприятия - повреждены остекление складского помещения и один автомобиль. В селе Купино Шебекинского округа от детонации беспилотника посечен осколками грузовой автомобиль. В селе Новая Таволжанка вследствие прилета снаряда повреждено остекление частного домовладения", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20250711/putin-2028564796.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали бойцы "Орлана"

Гладков: дрон атаковал белгородское село Чайки пострадали двое бойцов "Орлана"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Двое бойцов подразделения "Орлан" получили тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на село Чайки Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Чайки Белгородского района атаковано дроном. Двое бойцов получили ранения. Одного мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Второй пострадавший, также находящийся в тяжелом состоянии, с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставлен в Октябрьскую РБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
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11 июля, 14:27
Губернатор добавил, что в поселке Октябрьский производственное предприятие атаковано FPV-дроном. В Борисовском районе в селе Байцуры от удара дрона загорелась кровля частного дома, уточнил он.
"В городе Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль - повреждены кабина и цистерна. Второй FPV-дрон сдетонировал на стоянке предприятия - повреждены остекление складского помещения и один автомобиль. В селе Купино Шебекинского округа от детонации беспилотника посечен осколками грузовой автомобиль. В селе Новая Таволжанка вследствие прилета снаряда повреждено остекление частного домовладения", - отметил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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