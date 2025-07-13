При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадали бойцы "Орлана"
Гладков: дрон атаковал белгородское село Чайки пострадали двое бойцов "Орлана"
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Двое бойцов подразделения "Орлан" получили тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона на село Чайки Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Чайки Белгородского района атаковано дроном. Двое бойцов получили ранения. Одного мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Второй пострадавший, также находящийся в тяжелом состоянии, с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставлен в Октябрьскую РБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в поселке Октябрьский производственное предприятие атаковано FPV-дроном. В Борисовском районе в селе Байцуры от удара дрона загорелась кровля частного дома, уточнил он.
"В городе Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль - повреждены кабина и цистерна. Второй FPV-дрон сдетонировал на стоянке предприятия - повреждены остекление складского помещения и один автомобиль. В селе Купино Шебекинского округа от детонации беспилотника посечен осколками грузовой автомобиль. В селе Новая Таволжанка вследствие прилета снаряда повреждено остекление частного домовладения", - отметил глава региона.
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