https://ria.ru/20250713/donetsk-2028891347.html

Несколько районов Донецка остались без света из-за урагана

Несколько районов Донецка остались без света из-за урагана - РИА Новости, 13.07.2025

Несколько районов Донецка остались без света из-за урагана

Жители ряда районов Донецка остались без света в результате урагана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T18:44:00+03:00

2025-07-13T18:44:00+03:00

2025-07-13T18:44:00+03:00

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Жители ряда районов Донецка остались без света в результате урагана, передает корреспондент РИА Новости. В воскресение вечером около 17.00 в Донецке начался ураган с осадками. В результате непогоды было нарушено электроснабжение нескольких районов города, таких как Ворошиловский, Киевский, Пролетарский, Ленинский и Куйбышевский. Помимо этого, вызванное ураганом падение деревьев привело к повреждению автомобилей, ряд дорожных маршрутов перекрыты.

https://ria.ru/20250712/samara-2028792445.html

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2025

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донецк, днр, россия, происшествия