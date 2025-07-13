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Несколько районов Донецка остались без света из-за урагана
Несколько районов Донецка остались без света из-за урагана - РИА Новости, 13.07.2025
Несколько районов Донецка остались без света из-за урагана
Жители ряда районов Донецка остались без света в результате урагана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T18:44:00+03:00
2025-07-13T18:44:00+03:00
2025-07-13T18:44:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Жители ряда районов Донецка остались без света в результате урагана, передает корреспондент РИА Новости. В воскресение вечером около 17.00 в Донецке начался ураган с осадками. В результате непогоды было нарушено электроснабжение нескольких районов города, таких как Ворошиловский, Киевский, Пролетарский, Ленинский и Куйбышевский. Помимо этого, вызванное ураганом падение деревьев привело к повреждению автомобилей, ряд дорожных маршрутов перекрыты.
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донецк, днр, россия, происшествия
Донецк, ДНР, Россия, Происшествия
Несколько районов Донецка остались без света из-за урагана
Жители нескольких районов Донецка остались без света из-за урагана с осадками