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Российские военные освободили Николаевку в ДНР
Российские военные освободили Николаевку в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025
Российские военные освободили Николаевку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:05:00+03:00
2025-07-13T12:05:00+03:00
2025-07-13T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Николаевку в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Николаевка в ДНР