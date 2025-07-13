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Российские военные освободили Николаевку в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 13.07.2025 (обновлено: 15:02 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/dnr-2028853013.html
Российские военные освободили Николаевку в ДНР
Российские военные освободили Николаевку в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025
Российские военные освободили Николаевку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:05:00+03:00
2025-07-13T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Николаевку в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Николаевка в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
ВС России освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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