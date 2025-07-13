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Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025
Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:03:00+03:00
2025-07-13T12:03:00+03:00
2025-07-13T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
карл маркс
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР