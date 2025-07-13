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Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025

Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025

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специальная военная операция на украине

донбасс

карл маркс

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

донбасс, карл маркс, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф