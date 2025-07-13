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Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 13.07.2025 (обновлено: 15:01 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/dnr-2028852759.html
Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025
Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:03:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донбасс
карл маркс
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донбасс, карл маркс, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Карл Маркс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаВС России освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
© Инфографика
ВС России освободили населенный пункт Карла Маркса в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассКарл МарксМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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