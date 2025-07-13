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Дело экс-главы ГВСУ по СО о покупке томографа направили в суд

Дело экс-главы ГВСУ по СО о покупке томографа направили в суд - РИА Новости, 13.07.2025

Дело экс-главы ГВСУ по СО о покупке томографа направили в суд

Столичная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу дело бывшего руководителя ГВСУ (Главного военно-строительного управления) по спецобъектам... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T05:22:00+03:00

2025-07-13T05:22:00+03:00

2025-07-13T05:22:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Столичная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу дело бывшего руководителя ГВСУ (Главного военно-строительного управления) по спецобъектам Андрея Белкова о покупке томографа по завышенной стоимости для девятого лечебно-диагностического центра Минобороны России, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Костенко. "Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Белкова, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства. Андрей Белков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия). Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Как следует из материалов, Андрей Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам", при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора, "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции девятого лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 47 8 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению. Защита в свою очередь неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены. Ранее его адвокат Роман Костенко рассказывал РИА Новости, что была проведена экспертиза об установлении рыночной стоимости поставленного магнитно-резонансного томографа. В заключении специалист указывал, что "рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ – 117,765 миллиона рублей, верхний предел – 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)". Защита указывала, что вопреки доводам следствия, конкурс на покупку томографа был проведен в полном соответствии с действующим законодательством, а сами сделки не причинили какого-либо ущерба. Андрей Белков вину не признает. Он находится в СИЗО. Белкову грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Другую фигурантку дела гендиректора "Стройхимпроект" Елену Ляхович в декабре минувшего года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей. Ее дело было рассмотрено в особом порядке поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение. Этот же суд сейчас слушает дело другого фигуранта - ее подчиненного главбуха Виктора Билько. Ляхович же подала ходатайство о снятии с нее судимости, рассмотрение которого назначено на август.

https://ria.ru/20250712/peterburg-2028807135.html

https://ria.ru/20250712/omsk-2028747840.html

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