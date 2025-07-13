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На бывшей базе ВВС Британии вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 13.07.2025
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16:05 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/britanija-2028874334.html
На бывшей базе ВВС Британии вспыхнул крупный пожар
На бывшей базе ВВС Британии вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 13.07.2025
На бывшей базе ВВС Британии вспыхнул крупный пожар
Крупный пожар произошел на бывшей базе Королевских ВВС Британии в Ноттингемшире, которая использовалась во времена Второй Мировой войны, сообщает газета Sun. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:05:00+03:00
2025-07-13T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Крупный пожар произошел на бывшей базе Королевских ВВС Британии в Ноттингемшире, которая использовалась во времена Второй Мировой войны, сообщает газета Sun. "Сегодня утром на бывшей базе королевских ВВС вспыхнул сильный пожар. Пожарные расчеты прибыли на старый аэродром Уигсли в Ноттингемшире", - пишет издание. Отмечается, что горит, в основном, сено и кукуруза. Пострадавших нет. Тем не менее, пожарные будут задействованы на месте в течение нескольких дней. Аэродром Уигсли принимал самолеты вплоть до конца 1950-х годов.
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в мире, ноттингемшир, sun, великобритания
В мире, Ноттингемшир, Sun, Великобритания
На бывшей базе ВВС Британии вспыхнул крупный пожар

Sun: пожар произошел на бывшей базе Королевских ВВС Британии в Ноттингемшире

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Крупный пожар произошел на бывшей базе Королевских ВВС Британии в Ноттингемшире, которая использовалась во времена Второй Мировой войны, сообщает газета Sun.
"Сегодня утром на бывшей базе королевских ВВС вспыхнул сильный пожар. Пожарные расчеты прибыли на старый аэродром Уигсли в Ноттингемшире", - пишет издание.
Отмечается, что горит, в основном, сено и кукуруза. Пострадавших нет. Тем не менее, пожарные будут задействованы на месте в течение нескольких дней.
Аэродром Уигсли принимал самолеты вплоть до конца 1950-х годов.
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В миреНоттингемширSunВеликобритания
 
 
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