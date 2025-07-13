https://ria.ru/20250713/britanija-2028874334.html

На бывшей базе ВВС Британии вспыхнул крупный пожар

На бывшей базе ВВС Британии вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 13.07.2025

На бывшей базе ВВС Британии вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар произошел на бывшей базе Королевских ВВС Британии в Ноттингемшире, которая использовалась во времена Второй Мировой войны, сообщает газета Sun. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:05:00+03:00

2025-07-13T16:05:00+03:00

2025-07-13T16:05:00+03:00

в мире

ноттингемшир

sun

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Крупный пожар произошел на бывшей базе Королевских ВВС Британии в Ноттингемшире, которая использовалась во времена Второй Мировой войны, сообщает газета Sun. "Сегодня утром на бывшей базе королевских ВВС вспыхнул сильный пожар. Пожарные расчеты прибыли на старый аэродром Уигсли в Ноттингемшире", - пишет издание. Отмечается, что горит, в основном, сено и кукуруза. Пострадавших нет. Тем не менее, пожарные будут задействованы на месте в течение нескольких дней. Аэродром Уигсли принимал самолеты вплоть до конца 1950-х годов.

https://ria.ru/20250516/velikobritaniya-2017246863.html

ноттингемшир

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ноттингемшир, sun, великобритания