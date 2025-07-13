https://ria.ru/20250713/bpla-2028835188.html

ПВО сбила над четырьмя регионами 36 украинских БПЛА

ПВО сбила над четырьмя регионами 36 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.07.2025

ПВО сбила над четырьмя регионами 36 украинских БПЛА

Российские военные ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над четырьмя регионами, заявили в Минобороны. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T07:28:00+03:00

2025-07-13T07:28:00+03:00

2025-07-13T09:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над четырьмя регионами, заявили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Как сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков, два мирных жителя пострадали при атаке дрона на частный дом в селе Мелихово Корочанского района, их госпитализировали.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков