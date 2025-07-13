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ПВО сбила над четырьмя регионами 36 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 13.07.2025 (обновлено: 09:05 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/bpla-2028835188.html
ПВО сбила над четырьмя регионами 36 украинских БПЛА
ПВО сбила над четырьмя регионами 36 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.07.2025
ПВО сбила над четырьмя регионами 36 украинских БПЛА
Российские военные ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над четырьмя регионами, заявили в Минобороны. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:28:00+03:00
2025-07-13T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над четырьмя регионами, заявили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Как сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков, два мирных жителя пострадали при атаке дрона на частный дом в селе Мелихово Корочанского района, их госпитализировали.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков

ПВО сбила над четырьмя регионами 36 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над четырьмя регионами, заявили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Бойцы ликвидировали:
  • 26 БПЛА — над Белгородской областью;
  • четыре — над Воронежской;
  • по три — над Липецкой и Нижегородской.
Как сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков, два мирных жителя пострадали при атаке дрона на частный дом в селе Мелихово Корочанского района, их госпитализировали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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