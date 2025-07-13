https://ria.ru/20250713/bilayn-2028905724.html
"Билайн" дал совет по зарядке смартфона в жару
"Билайн" дал совет по зарядке смартфона в жару - РИА Новости, 13.07.2025
"Билайн" дал совет по зарядке смартфона в жару
Заряжать смартфон в жару лучше до 90%, а при использовании режима "быстрой зарядки" рекомендуется делать это в несколько подходов по 10-15 минут, рассказали РИА РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T21:42:00+03:00
2025-07-13T21:42:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Заряжать смартфон в жару лучше до 90%, а при использовании режима "быстрой зарядки" рекомендуется делать это в несколько подходов по 10-15 минут, рассказали РИА Новости в "Билайне". "Не заряжайте смартфон более чем на 90%. Если используете режим "быстрой зарядки", делайте это в несколько приемов — по 10–15 минут. Такой режим ускоряет зарядку за счет экстремальных нагрузок на аккумулятор, кабель и блок питания. В жару они могут оказаться критическими для состояния девайса, так что важно давать ему возможность и время стабилизироваться", - сообщили в компании. Там отметили, что нагревание смартфона приводит к временному отказу некоторых функций и снижает его производительность, а также усиливает износ компонентов и ускоряет деградацию аккумулятора. В числе возможных последствий сильного перегрева - искажение цветов дисплея и необратимое выгорание пикселей, повреждение процессора, памяти и материнской платы, вздутие и даже возгорание аккумулятора. В компании также не рекомендуют оставлять смартфон там, где он может перегреться. Например, под влиянием прямых солнечных лучей: на подоконниках, скамейках, в автомобильных и велосипедных держателях. И даже просто в закрытом салоне авто, потому что на солнце некоторые его элементы могут раскаляться до 60–90 градусов. Кроме того, в сильную жару важно меньше расходовать энергию смартфона. Для этого нужно закрыть фоновые приложения, уменьшите яркость и сократите время работы с включенным экраном. От звонков и интернет-сессий дольше 15–20 минут лучше отказаться, поделились специалисты. Также не стоит пользоваться непроверенными зарядными устройствами. "На время зарядки вынимайте гаджет из чехла. Лучше при этом не держать его в сумке или кармане, а положить на открытую поверхность, хорошо отводящую тепло, например, металлическую", - добавили там. В компании посоветовали проверять температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства при пользовании и зарядке. Если они обжигающе горячие, если смартфон выдает ошибку зарядки, сообщает о превышении температуры, начинает странно себя вести или отключается, нужно максимально быстро его остудить. Для этого рекомендуется отключить его от сети, выключить, снять чехол и переместить в тень, желательно под вентиляцию.
https://ria.ru/20250712/ekspert-2028731670.html
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Общество, Технологии, Билайн, Россия, Погода, Аномальная жара в Москве, Аномальная жара в регионах России, Жара в центре России, Смартфоны
"Билайн" дал совет по зарядке смартфона в жару
Билайн: заряжать смартфон в жару лучше до 90 процентов в несколько подходов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Заряжать смартфон в жару лучше до 90%, а при использовании режима "быстрой зарядки" рекомендуется делать это в несколько подходов по 10-15 минут, рассказали РИА Новости в "Билайне".
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"Не заряжайте смартфон более чем на 90%. Если используете режим "быстрой зарядки", делайте это в несколько приемов — по 10–15 минут. Такой режим ускоряет зарядку за счет экстремальных нагрузок на аккумулятор, кабель и блок питания. В жару они могут оказаться критическими для состояния девайса, так что важно давать ему возможность и время стабилизироваться", - сообщили в компании.
Там отметили, что нагревание смартфона приводит к временному отказу некоторых функций и снижает его производительность, а также усиливает износ компонентов и ускоряет деградацию аккумулятора. В числе возможных последствий сильного перегрева - искажение цветов дисплея и необратимое выгорание пикселей, повреждение процессора, памяти и материнской платы, вздутие и даже возгорание аккумулятора.
В компании также не рекомендуют оставлять смартфон там, где он может перегреться. Например, под влиянием прямых солнечных лучей: на подоконниках, скамейках, в автомобильных и велосипедных держателях. И даже просто в закрытом салоне авто, потому что на солнце некоторые его элементы могут раскаляться до 60–90 градусов.
Кроме того, в сильную жару важно меньше расходовать энергию смартфона. Для этого нужно закрыть фоновые приложения, уменьшите яркость и сократите время работы с включенным экраном. От звонков и интернет-сессий дольше 15–20 минут лучше отказаться, поделились специалисты.
Также не стоит пользоваться непроверенными зарядными устройствами. "На время зарядки вынимайте гаджет из чехла. Лучше при этом не держать его в сумке или кармане, а положить на открытую поверхность, хорошо отводящую тепло, например, металлическую", - добавили там.
В компании посоветовали проверять температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства при пользовании и зарядке. Если они обжигающе горячие, если смартфон выдает ошибку зарядки, сообщает о превышении температуры, начинает странно себя вести или отключается, нужно максимально быстро его остудить. Для этого рекомендуется отключить его от сети, выключить, снять чехол и переместить в тень, желательно под вентиляцию.