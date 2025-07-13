https://ria.ru/20250713/bespilotniki-2028834277.html

ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.07.2025

ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T07:12:00+03:00

2025-07-13T07:12:00+03:00

2025-07-13T10:25:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в селе Мелихово Корочанского района, их госпитализировали.

https://ria.ru/20250713/saper-2028831895.html

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нижегородская область, белгородская область, воронежская область, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность