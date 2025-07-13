https://ria.ru/20250713/bespilotniki-2028834277.html
ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.07.2025
ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:12:00+03:00
2025-07-13T07:12:00+03:00
2025-07-13T10:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в селе Мелихово Корочанского района, их госпитализировали.
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нижегородская область, белгородская область, воронежская область, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Белгородская область, Воронежская область, Липецкая область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Россией