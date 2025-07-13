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ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 13.07.2025 (обновлено: 10:25 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/bespilotniki-2028834277.html
ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.07.2025
ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:12:00+03:00
2025-07-13T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
нижегородская область
белгородская область
воронежская область
липецкая область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в селе Мелихово Корочанского района, их госпитализировали.
https://ria.ru/20250713/saper-2028831895.html
нижегородская область
белгородская область
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нижегородская область, белгородская область, воронежская область, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Белгородская область, Воронежская область, Липецкая область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО ночью уничтожила 36 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Как уточняется:
  • 26 БПЛА сбили над Белгородской областью;
  • четыре — над Воронежской;
  • три — над Липецкой;
  • три — над Нижегородской.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в селе Мелихово Корочанского района, их госпитализировали.
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Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьБелгородская областьВоронежская областьЛипецкая областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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