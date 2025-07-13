https://ria.ru/20250713/bespilotnik-2028865898.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.07.2025

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:12:00+03:00

2025-07-13T14:12:00+03:00

2025-07-13T14:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тринадцатого июля 2025 года около 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250712/ataki-2028803690.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)