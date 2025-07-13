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После атаки БПЛА ВСУ на дом в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:16 13.07.2025 (обновлено: 01:25 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/bespilotnik-2028825976.html
После атаки БПЛА ВСУ на дом в Белгородской области пострадали два человека
После атаки БПЛА ВСУ на дом в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 13.07.2025
После атаки БПЛА ВСУ на дом в Белгородской области пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T01:16:00+03:00
2025-07-13T01:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Мелихово Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Также Гладков добавил, что у женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у её супруга — баротравма и ушиб руки, бригада скорой доставляет пострадавших в городскую больницу Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.
https://ria.ru/20250713/bespilotniki-2028824600.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
После атаки БПЛА ВСУ на дом в Белгородской области пострадали два человека

Гладков: после атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Мелихово Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также Гладков добавил, что у женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у её супруга — баротравма и ушиб руки, бригада скорой доставляет пострадавших в городскую больницу Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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