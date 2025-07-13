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После атаки БПЛА ВСУ на дом в Белгородской области пострадали два человека
После атаки БПЛА ВСУ на дом в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 13.07.2025
После атаки БПЛА ВСУ на дом в Белгородской области пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T01:16:00+03:00
2025-07-13T01:16:00+03:00
2025-07-13T01:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Мелихово Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Также Гладков добавил, что у женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у её супруга — баротравма и ушиб руки, бригада скорой доставляет пострадавших в городскую больницу Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
После атаки БПЛА ВСУ на дом в Белгородской области пострадали два человека
Гладков: после атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека