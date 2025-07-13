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В Армении прокомментировали освобождение членов партии "Дашнакцутюн" - РИА Новости, 13.07.2025
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17:13 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/armenija-2028883341.html
В Армении прокомментировали освобождение членов партии "Дашнакцутюн"
В Армении прокомментировали освобождение членов партии "Дашнакцутюн" - РИА Новости, 13.07.2025
В Армении прокомментировали освобождение членов партии "Дашнакцутюн"
Пять членов партии "Дашнакцутюн" в Армении освобождены из-под стражи без выдвижения против них обвинений, это доказывает несостоятельность утверждений об их... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:13:00+03:00
2025-07-13T17:13:00+03:00
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ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Пять членов партии "Дашнакцутюн" в Армении освобождены из-под стражи без выдвижения против них обвинений, это доказывает несостоятельность утверждений об их причастности к якобы подготовке терактов, говорится в заявлении верховного органа оппозиционной партии. В четверг Следственный комитет Армении выступил с очередным заявлением о разоблачении лиц, которые якобы готовили теракты. Были задержаны семь граждан. В тот же день оппозиционная партия "Дашнакцутюн" заявила о задержаниях своих сторонников. "Сегодня, 13 июля, освобождены пятеро из числа незаконно задержанных в предыдущие дни. Ни одному из них до сих пор не предъявлено обвинение из-за отсутствия правовых оснований", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. Отмечается, что ранее сроком на два месяца был арестован восемнадцатилетний Андраник Чамичян, у которого были обнаружены исключительно легальные предметы для игры в страйкбол. В отношении еще одного задержанного, в квартире которого была обнаружена одна граната, также применена мера пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей, однако следствие отказалось обвинять его в организации терроризма, и гражданин был арестован только по обвинению в незаконном хранении оружия. "Таким образом, мы вновь констатируем, что, как и отмечали в наших предыдущих заявлениях, утверждения о подготовке терроризма изначально были безосновательными, имели явный политический подтекст с целью введения в заблуждения и запугивания общества", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20250710/manukyan-2028271672.html
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в мире, армения, дашнакцутюн
В мире, Армения, Дашнакцутюн
В Армении прокомментировали освобождение членов партии "Дашнакцутюн"

"Дашнакцутюн": освобождение членов партии говорит о несостоятельности обвинений

© Sputnik | Перейти в медиабанкПредставитель партии АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян
Представитель партии АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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Представитель партии АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Пять членов партии "Дашнакцутюн" в Армении освобождены из-под стражи без выдвижения против них обвинений, это доказывает несостоятельность утверждений об их причастности к якобы подготовке терактов, говорится в заявлении верховного органа оппозиционной партии.
В четверг Следственный комитет Армении выступил с очередным заявлением о разоблачении лиц, которые якобы готовили теракты. Были задержаны семь граждан. В тот же день оппозиционная партия "Дашнакцутюн" заявила о задержаниях своих сторонников.
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"Сегодня, 13 июля, освобождены пятеро из числа незаконно задержанных в предыдущие дни. Ни одному из них до сих пор не предъявлено обвинение из-за отсутствия правовых оснований", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Отмечается, что ранее сроком на два месяца был арестован восемнадцатилетний Андраник Чамичян, у которого были обнаружены исключительно легальные предметы для игры в страйкбол. В отношении еще одного задержанного, в квартире которого была обнаружена одна граната, также применена мера пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей, однако следствие отказалось обвинять его в организации терроризма, и гражданин был арестован только по обвинению в незаконном хранении оружия.
"Таким образом, мы вновь констатируем, что, как и отмечали в наших предыдущих заявлениях, утверждения о подготовке терроризма изначально были безосновательными, имели явный политический подтекст с целью введения в заблуждения и запугивания общества", - отмечается в заявлении.
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